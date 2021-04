Bekymring: Smitten stiger igen

- Det er bekymrende, at smitten stiger i Allerød, og lad os håbe, at det bare er kortvarigt. Derfor er det vigtigt, at vi alle passer rigtigt godt på nu og specielt holder os fra de store sammenkomster, så vi ikke skal lukke ned igen. Det vil ikke være til at bære, udtaler han i en pressemeddelelse og henviser til de nye nationale regler, der betyder risiko for automatisk nedlukning i enkelte kommuner eller sogne ved for høje smittetal.

- Jeg ved, at mange børn og voksne glæder sig over, at vi får flere muligheder i dagligdagen. Borgerne i Allerød er ansvarlige og lader sig teste i stor stil. Det er rigtig godt og nødvendigt, så vi kan holde fast i genåbningens glæde. Det er skønt, at foråret er på vej, så vi kan benytte os af de udendørs rum og dermed minimere risikoen for smitte. Derfor en opfordring herfra til at komme ud i naturen og bruge de åbne rum og landskaber. Samtidig vil jeg også opfordre til, at vi alle lader os teste så meget som muligt. Vi skal fastholde genåbningen i Allerød, og det kræver en indsats af alle, siger Karsten Längerich.