Bedre besøgsmuligheder på vej for plejehjemsbeboere

Et opvarmet telt skal skiftes ud med et indendørs besøgsrum på Engholm Plejecenter, hvor to pårørende kan besøge én beboer. Det har medlemmerne af sundhed-, velfærd og beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune vedtaget.

Engholm Plejecenter er det eneste af kommunens plejecentre, hvor der er ubrugt plads, som man kan tage i brug til at etablere et indendørs besøgsrum. Samtidig er det også det eneste plejecenter, hvor der endnu ikke er etableret en pavillon på udendørsarealerne. De 15 kvadratmeter store pavilloner har form som containere og bruges som opvarmet besøgsareal.

"Der er ikke en stor efterspørgsel efter de her besøgsmuligheder. Vi kan godt leve op til behovet, og der er ikke et presserende problem. Det er de meldinger, vi får ude fra plejecentrene," siger Jesper Holdflod Pallesen og fortsætter:

Vi synes pavillonerne er en bedre løsning, fordi de ikke optager plads, og fordi vi ikke skal bruge penge på at lave ombygninger inden for. Derudover må der være flere besøgende (tre i stedet for to, red.), fordi det teknisk set er et udendørs besøg."