Personalet på Plejecenter Skovvang kan fejre 100 dage uden tryksår.

Beboernes tryksår er kommet i sikre hænder

Allerød - 10. april 2018 kl. 05:57 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

100 dage uden beboere med tryksår. Den milepæl kan personale og beboere på Plejecenter Skovvang netop nu glæde sig over. De 100 dage uden tryksår er ikke kommet af sig selv, men er resultatet af flere måneders fokuseret arbejde med at ændre arbejdsgange, så personalets rutiner bliver så enkle og sikre som muligt, skriver Allerød Kommune i en pressemeddelelse.

- Det handler om at flytte fokus fra at behandle tryksår til at forebygge, at de overhovedet opstår. Det giver borgerne en bedre livskvalitet og skaber et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne. Det ambitiøse mål er helt at udrydde tryksår, og vi skal nok komme dertil, siger ældrechef i Allerød Kommune Lisbeth Pedersen i den forbindelse.

Et tryksår er et område på kroppen, hvor huden er beskadiget på grund af et langvarigt tryk eller stræk. Især ældre mennesker, der ligger eller sidder meget i samme stilling, er udsat.

De flotte resultater på plejecentret skyldes blandt andet Allerød Kommunes deltagelse i projektet »I sikre hænder«. Det er en indsats, der sætter fokus på fremtidens arbejde med kvalitet og borgersikkerhed i kommunerne. Udover tryksår sættes der også ind overfor at forebygge medicinfejl, fald og infektioner.

Det er de medarbejdere, der hver dag kommer hos borgerne, som udvikler og afprøver ideer til, hvordan de kan forebygge tryksår i at opstå.

- Den gode nyhed er, at vi ved at have nogle faste rutiner omring de beboere, der er i særlig risiko, kan forebygge, at tryksår overhovedet opstår. Og det stopper ikke her. Næste delmål hedder 200 dage uden tryksår, og vi er godt på vej, siger Kirsten Valentinsen, der er daglig leder på Plejecenter Skovvang.

Og medarbejderne er da også begejstrede over at være med i projektet og at have opnået de gode resultater.

- Dét, der virker, er, at vi i fællesskab er blevet mere modige og sammen sætter ord på de situationer, der er uhensigtsmæssige, eller hvor fejl kan opstå. Et fælles fokus giver en fælles motivation for at løse udfordringerne. Når vi afprøver vores idéer til forbedringer, involverer vi i første omgang kun få borgere. Men så snart vi ved, at en arbejdsgang virker, får alle borgerne på plejecentret eller i hjemmeplejen glæde af den, siger Gro Daniel, der er social- og sundhedshjælper i team 1 i hjemmeplejen.