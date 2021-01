To beboere i et hus på Melchiorsvej i Allerød måtte nytårsaften en tur på skadestuen efter en ildebrand i et juletræ.

Beboere på skadestuen efter ild i juletræ

