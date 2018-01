En ny klippekortordning gør det muligt for beboerne på kommunens plejecentre at vælge en halv times valgfri aktivitet hver uge. Foto: Allan Nørregaard

Beboere får klippekort til aktiviteter

Allerød - 12. januar 2018 kl. 05:43 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Engang var klippekort noget, man brugte i bussen og toget. I dag handler det om at få lov til at lave noget, man har lyst til, når man bor på plejehjem.

Med den såkaldte klippekortordning kan beboerne nemlig få en halv time hver uge med særlige aktiviteter, som de selv vælger.

Ordningen er blevet til på baggrund af Finanslov 2017, hvori der er afsat en samlet årlig pulje på 380 millioner kroner til aktiviteter på kommunernes plejecentre. Puljen og gælder foreløbig for 2017 og 2018, og i Allerød bliver puljeordningen modtaget med glæde.

- Puljen gør det muligt for plejehjemmene i Allerød at tilbyde beboerne aktiviteter, som de selv vælger. Det glæder mig, at beboerne på den måde får større valgfrihed og selvbestemmelse i forhold til at vælge en aktivitet, der interesserer dem. Det er i sidste ende noget, der er med til at øge livsglæden hos den enkelte beboer, siger borgmester Karsten Längerich (V) i en pressemeddelelse.

Med pengene fra puljen har Allerød blandt andet ansat klippekort-medarbejdere, som tager sig af opgaven med at tilbyde ekstra hjælp og støtte til beboerne. En af dem er Ulf Ottevanger, der er pædagog og arbejder som klippekortmedarbejder på Engholm Plejecenter.

- Beboerne er utroligt glade og taknemmelige for klippekortet, og det er skønt, at mit arbejde med beboerne bringer smil frem, siger han.

En af dem, der nu smiler lidt mere på plejecenteret er Kirsten Hansen.

- Det har været dejligt og hyggeligt. Jeg har været ude at cykle og vil gerne prøve det igen. Jeg fik også lavet mit ur, og jeg har et ur mere, som jeg også gerne vil have lavet. Men jeg venter lige til en god dag, siger hun.

- Det har været hyggeligt at sidde samlet og se film og løse opgaver på den store skærm. Vi har også sunget, siger Susanne Kiersgaard, der ligeledes bor på Plejecenter Engholm.

Med ordningen har hver enkelt beboer 30 minutter om ugen til ekstra aktiviteter. Minutterne kan de spare sammen hen over nogle uger, hvis de gerne vil deltage i større arrangementer.

Aktiviteterne vælger beboerne selv. Det sker dog i samråd med klippekort-medarbejderen og eventuelt pårørende.

Det kan være gåture i naturen, cykelture på plejecenterets tandemcykler, wellness eller fælles madlavning og bagning. Beboerne har for eksempel også mulighed for at komme ud at handle i byens butikker, til fodboldkamp eller på museum.