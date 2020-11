Beboer på plejecenter smittet med coronavirus

Det betyder, at kommunens beredskabsplan er taget i anvendelse, og at der i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed er udarbejdet en konkret plan for håndtering.

- Vi har længe nok været klar over, at det var et spørgsmål om tid, før end vi også fik smitten indenfor på ét af vores plejecentre. Det har vi set i mange af vores nabokommuner. Derfor har vi forberedt hos grundigt. Det konkrete tilfælde er håndteret ekstremt hurtigt, og jeg er stolt af, at vores medarbejdere reagerer så hurtigt og konsekvent. Nu håber jeg, at vi hurtigt kommer igennem testene, og at disse alle falder negativt ud. Generelt har vi oplevet hurtigt at få brudt smittekæderne, og det, håber jeg også, bliver tilfældet på Skovvang Demensplejecenter, siger borgmesteren.