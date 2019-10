Fredningen af området nord for Bastrup Sø er nået et skridt videre på vejen mod at blive realiseret - nu skal der findes penge på budgettet til erstatninger, etableringer af stier og driften i årene fremover. Foto: Allan Nørregaard

Bastrup Nord fredning et skridt nærmere realitet

Tirsdag var der enighed rundt om bordet i Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget (TEPMU) om fredningsforslaget »Bastrup Nord«, et område nord for Bastrup Sø. Allerød Kommune skal støtte op om Danmarks Naturfredningsforenings fredningsforslag, besluttede udvalget. Forslaget sendes til Fredningsnævnet, og samtidig skal det indgå i budgetforhandlingerne.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her