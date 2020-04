Anne Eltard spiller koncert på Barresøgaard på fredag. Koncerten kan ses via Facebook. Pressefoto: Peter Lloyd

Barresøgaard gennemfører koncert digitalt

Corona eller ej - Anne Eltard kommer på fredag til Lynge og giver koncert på Barresøgaard. Naturligvis uden publikummer, men koncerten transmitteres via facebook, så publikum kan følge med på mobilen eller computeren. Koncerten, som hedder »Corona-Video koncert med Anne Eltard« begynder klokken 15 og varer en time. Vil man følge med, er koncerten oprettet som en begivenhed på facebook.

- Hun kommer og spiller, og så bliver det sendt til dem, der gider set det. Hun spiller violin, og har en masse effekter, hvor hun laver loops, så hun spiller til sig selv. Det er meget spændende at opleve, siger Lars Juel Sørensen fra Barresøgaard, som helt har opgivet at holde åben på besøgsgården under coronakrisen.