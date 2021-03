Foto: Eric Lerdrup Boirgois

Bæredygtige bofællesskaber ønskes

Allerød - 05. marts 2021 kl. 17:06 Af Eric Lerdrup Bourgois, byrådskandidat for Konservative, Gl. Lyngevej 63, 3450 Lillerød Kontakt redaktionen

Vi har brug for bofællesskaber i Allerød Kommune. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Og vi har i det hele taget brug for et mere differentieret boligudbud, der kan tilgodese de forskellige behov, der kan opstå i livet.

Men vi er nødt til at være lidt mere visionære end blot at pege på den bare mark.

Visionære bofællesskaber skyder op landet over. Seniorbofællesskabet »Havtorn« i Vestjylland er et nyt eksempel. Et andet er det aldersblandede Plushusene i Nivå, der er under opførsel. Og der findes allerede bofællesskaber i Farum, Hillerød og Birkerød. Og så er der det helt fantastiske initiativ i Aalborg, hvor man vil lade seniorer bo dør om dør med unge iværksættere.

Det er ikke et decideret bofællesskab, men det er en super interessant idé, som burde være værd at forfølge bofællesskabsmæssigt i Allerød kommune. Og særligt hvis vi også vil gøre noget for at holde på de unge.

Så lad os få gennemtænkt, hvem vi egentlig vil bygge for og hvilke sociale bæredygtige bofællesskabssynergier, vi ønsker understøttet?

Noget andet er selve det bæredygtige byggeri, som skal indtænkes helt fra start. Det kan ikke bare »drysses« på til sidst i processen. Bæredygtigt byggeri drejer sig om at bygge gode, sunde boliger og samtidig tage hensyn til miljø og klima.

Og her kunne man med fordel tænke på krav om for eksempel at genanvende genbrugsbyggematerialer i et vist omfang. Når det kan lade sig gøre i Københavns Nordhavn, så kan det også lade sig gøre i Allerød Kommune.

Og så er der ikke mindst det arkitektoniske udtryk, som man ikke synes have vægtet særlig højt tidligere. Det er vi nødt til at tænke meget mere over, for vi bygger for mange generationer frem, og derfor skal vi stille krav, også til de arkitektoniske forhold og udtryk. Vi er jo Danmarks virkelige designkommune.

Og så er der placeringen. Er en bar mark den rette placering? Er det bæredygtigt? Og burde marken ikke konverteres til rigtig natur i stedet? Er der ikke andre muligheder?

I Helsingør er de pt. ved at byudvikle boliger på et gammelt industriområde. Og det er den vej, vi bør gå. Dels for at »frede det grønne«, der er tilbage særligt omkring og imellem Lillerød og Blovstrød, men også for at få rettet op på generationers mildest talt uhensigtsmæssige byudvikling, hvor industri og produktionserhverv er endt sammenblandet med boligområder. Dette gælder særligt for Lillerøds vedkommende.

Så lad os lige tænke os om og få planlagt og senere bygget gennemtænkte, bæredygtige bofællesskaber, der tager hensyn til det Allerød, vi kender. Inden der peges løs på »den bare mark«.

