Cirka sådan her kommer BWSC-kraftværket i Benin til at se ud, når det står færdigt.

BWSC leverer kraftværk til Benin

To gange i løbet af 2017 vandt kraftværkspecialisten Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BWSC) kontrakter i Vestafrika. Senest i Benin, hvortil virksomheden skal levere et 120 MW kraftværk. Ifølge virksomheden selv vil kraftværket være det mest effektive af sin type i regionen, når det står færdigt, hvilket det forventes at gøre bare 18 måneder efter, arbejdet går i gang, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi er glade og taknemmelige for, at dette vigtige projekt er kommet i hus. Ordren understreger BWSCs styrke som førende leverandør af den mest effektive energiteknologi tilgængelig på markedet i dag. Projektet markerer kulminationen på et nært samarbejde mellem kunden og BWSC og demonstrerer vores evne til at arbejde med regeringer og interessenter overalt i verden. Den er baseret på vores erfaring og kompetencer fra energibranchen, vores globale tilstedeværelse og knowhow fra vores godt 900 ansatte, siger Anders Heine Jensen, der er administrerende direktør for BWSC, i den forbindelse.