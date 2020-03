Se billedserie Coronavirus har også vendt op og ned på hverdagen på Center Sandholm. Der er ikke nogen, der er konstateret smittet, men også her går man langt for at undgå smittespredning. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Asylcenter passer på efter virus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Asylcenter passer på efter virus

Center Sandholm har droslet ned for aktiviteterne, og der bliver spurgt ekstra ind til nye asylansøgeres rute til Danmark for at undgå smitte med coronavirus.

Allerød - 17. marts 2020 kl. 07:14 Af Anna Törnqvist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Normalt møder en række frivillige hver dag op på Center Sandholm for at åbne systuen, genbrugsbutikken eller undervise voksne i dansk. Men alle aktiviteter er i disse dage aflyst, og de 135 beboere i modtagecentret må ligesom resten af Danmark holde sig inden døre og undgå kontakt med andre mennesker i videst muligt omfang.

- Det eneste, vi har holdt åbent, er vores internetcafé, så beboerne kan være i kontakt med deres omverden. Men vi har selvfølgelig begrænset adgangen til caféen, og vi følger generelt myndighedernes anbefalinger i alle henseender, fortæller Jannich Bisp fra Center Sandholm

Han har i de seneste dag sendt en stor del af medarbejderne hjem foruden de frivillige, der alle er sendt hjem.

- En del af personalet er sendt hjem som en forebyggende indsats, og andre er sendt hjem af familiemæssige årsager. Men det betyder jo, at der er en del opgaver, som der ikke er hænder til at tage sig af. På myndighedsområdet er hele sagsbehandlingen lukket ned, og det betyder, at det kun er politiets registrering, der er åben. Internt er alle fysiske møder blevet sat på standby, og vi forsøger i dagligdagen at være så meget som muligt ude på centrets område, så vi kan møde beboerne i det fri, hvor smitterisikoen er mindre, frem for de opsøger os på kontoret, fortæller Jannich Bisp og tilføjer, at det derfor heller ikke er nu, man skal finde donationer frem fra gemmerne.

- Vi har simpelthen ikke personale til at håndtere det, så derfor har vi lukket helt ned for at modtage donationer i øjeblikket, siger han.

Ny modtagelse Buffeten i kantinen er skiftet ud med portionsanretninger, som centrets beboere opfordres til at indtage på deres værelser, og besøgstiden i centrets sundhedsklinik er nu tilrettelagt, så man undgår, at flere mødes i venteværelset. Også nyankomne asylansøgere møder en ny virkelighed, idet Udlændinge- og Integrationsministeriet har udstukket en række nye retningslinjer for at undgå smittespredning. Det betyder blandt andet, at nyankomne asylansøgere nu bliver transporteret af politiet frem til Center Sandholm og ikke længere rejser med offentlig transport, at der er indført stop for alle ordinære flytninger mellem indkvarteringssteder indtil videre, og derudover gennemgår alle nye asylansøgere et helbredstjek, ligesom de plejer at få, når de er ankommet.

- Vi spørger lidt mere ind til folks rejse og rute og forsøger at afdække, om de har været i nærheden af nogle, som har været syge, eller om de selv har symptomer på at være syge. Vi gør alt, hvad der står i vores magt for at afdække det, og ved selv den mindste smule tvivl indlogerer vi folk under karantænelignende forhold. Ud fra den mindste tvivl eller bekymring handler vi ud fra, hvordan vi sikrer størst mulig sikkerhed, siger Jannich Bisp.

Der er endnu ikke nogen på Center Sandholm, der er i karantæne, ligesom der ikke er konstateret hverken smittede eller beboere med symptomer. Men skulle smitten bryde ud, vil Centret holde sig til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

God stemning I mellemtiden går hverdagen i centret videre. Beboerne må gerne gå ud af centret, men ifølge Jannich Bisp er trafikken ud af centret stærkt begrænset i forhold til, hvad den plejer at være.

- Jeg oplever virkelig, at beboerne tager myndighedernes retningslinjer til sig og lever op til alle de formaninger og retningslinjer, som myndighederne har sendt ud. Det er meget imponerende, siger Jannich Bisp og fortæller, at der trods den nye virkelighed er god stemning i centret.

- Stemningen er faktisk overraskende god. Nu er vi selvfølgelig også på førstedagen i forhold til den nye virkelighed uden børnepasning og skolegang, men vi har endnu ikke oplevet nogen rastløshed hos beboerne. Vi forsøger også at minimere, at det opstår, og vi har f.eks. opstøvet nogle gamle tablets, som beboerne kan låne til at se, hvad de kunne have lyst til, inde på deres værelser.

Generelt oplever han, at både personalet og beboerne tager hensyn til hinanden i den nye virkelighed.

- Det er en helt særlig situation at stå i, at man må bede sit personale om at blive hjemme, men sådan er det, og jeg oplever en meget stor velvilje blandt personalet til at træde til i det omfang, folk overhovedet kan. Jeg er meget stolt over både personalet og beboerne, og vi passer godt på hinanden, siger Jannich Bisp.