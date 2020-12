Allerød Kommune har fået et længere svar fra asfaltvirksomheden Pankas på det forvarsel om påbud, som kommunen sendte til virksomheden i starten af december. Foto: Allan Nørregaard

Asfaltlugt: Kommunen tygger på Pankas-svar

Allerød - 18. december 2020 kl. 11:25 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

For to uger siden sendte Allerød Kommune et såkaldt forvarsel om påbud til asfaltproducenten Pankas, der ejer den meget udskældte fabrik i erhvervsområdet Farremosen.

Forvarslet gik på, at Allerød Kommune 14 dage efter forvarslet ville udstede et påbud til Pankas om, at fabrikkens skulle indskrænke sin driftstid, så virksomheden kun måtte producere fra klokken 8-12.00 i hverdagene.

Pankas fik med de to uger mulighed for at kommentere sagen, før den endelige afgørelse om påbuddet blev truffet af kommunen.

Det har virksomheden nu gjort. Den har sendt et "længere svar" og kommunen er nu i gang med at vurdere sit næste skridt og har altså ikke effekturet påbuddet, fortæller borgmester Karsten Längerich.

"Når vi får sådan et skriv retur, så ser vi på det og vurderer så i samarbejde med vores advokat, hvad det kloge at gøre ved det er. Det her handler om at få mindsket lugtgenerne, intet andet," siger han.

Borgmesteren ønsker ikke at kommentere yderligere på sagen, før end kommunen har truffet en beslutning om dens næste skridt samt informeret det øvrige byråd og Pankas.

Pankas: Ingen kommentarer Allerød Nyt har været i kontakt med administrerende direktør for Pankas A/S, Poul Henning Jensen. Han skriver i en sms, at Pankas ikke har "yderligere kommentarer til sagen".

"Må jeg stille et mere generelt spørgsmål om, hvad en indskrænkning vil betyde for jer?

"Det har vi desværre heller ingen kommentarer til," skriver Poul Henning Jensen.