Tirsdag begyndte den civile retssag imod Allerød Kommune i sagen om Farremosen. Sagsøgeren, som er Grundejerforeningen Damgårdshave mener, at den lokalplan, der har banet vejen for erhvervsområdet, bør kendes ugyldig. På billedet kan man se, at asfaltproducenten Pankas allerede er i fuld gang med at bygge på erhvervsområdet ved Farremosen. Foto: Allan Nørregaard

Asfaltfabrikken kom som et chok

Det ene vidne efter det andet forklarede tirsdag, at det kom bag på dem, at godkendelsen af lokalplanen for erhvervsområdet ved Farremosen åbnede op for, at der kunne anlægges for eksempel asfaltfabrikker og betonknusningsanlæg.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her