Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Asfaltfabrik lugter for meget: Nu varsles påbud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Asfaltfabrik lugter for meget: Nu varsles påbud

Allerød - 03. december 2020 kl. 11:15 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Allerød Kommune sender nu to forvarsler om påbud til asfaltvirksomheden Pankas A/S. Der sker efter, at flere lugtrapporter viser overskridelser i forhold til både lugt fra skorstenen og fra de såkaldte diffuse kilder. Det oplyser Allerød Kommune i en pressemeddelelse.

Overskridelserne betyder, at Pankas ikke overholder den miljøgodkendelse, de har fået. Samtidig er der flere naboer, der har klaget over lugtgener, ligesom kommunen selv har ført et intensivt tilsyn med virksomheden.

"Der er ingen tvivl om, at vi tager denne sag rigtig alvorligt. Kommunen har modtaget rigtig mange lugtklager fra naboerne og også ført tilsyn med virksomheden. Nu har vi så også rapporter, der dokumenterer de væsentlige lugtgener på bedst mulig faglig måde, en måde vi i øvrigt er blevet enige med virksomheden om inden målingen blev udført", siger borgmester Karsten Längerich og fortsætter:

"Vi vil selvfølgelig fortsætte dialogen med både virksomheden og naboerne - og jeg ser frem til som borgmester, at virksomheden nu vil tage de nødvendige skridt for at få løst lugtproblematikken. Det er alvorligt med virksomhedens overskridelser, og derfor sender vi et forvarsel om påbud til Pankas om, at virksomheden skal indskrænke sin driftstid til hverdage fra kl. 08.00-12.00, indtil vilkåret om lugtgener er overholdt.".

Allerød Kommune har modtaget en rapport fra Teknologisk Institut om lugtobservationer, der er udført på tre dage ved Pankas A/S i Erhvervsområdet ved Farremosen.

Observationerne er lavet af trænet personale i et lugtpanel, som har en lugtesans svarende til et gennemsnit af befolkningen. Rapporten konstaterer periodevis sikker lugt og kraftig lugt, når der er drift på virksomheden i afstande ud til ca. 700 m fra virksomheden. På baggrund af rapporten, og ud fra en samlet vurdering af de indkomne klager og kommunens egne observationer fra tilsynet, vurderes det, at Pankas har overtrådt vilkår 5 i deres miljøgodkendelse.

Vilkåret lyder: »Virksomheden må ikke give anledning til lugt- og støjgener uden for virksomhedens område, der efter Allerød Kommunes vurdering er væsentlige for omgivelserne«.

I samråd med kommunens advokat har Allerød Kommune derfor sendt forvarsel om påbud til Pankas om, at virksomheden skal indskrænke sin driftstid, inkl. udlevering af asfalt, til hverdage fra kl. 08.00-12.00, indtil vilkåret om lugtgener er overholdt. Virksomheden får i forvarslet frist til 1. marts 2021 til fysisk etablering af afhjælpende foranstaltninger og til 1. april til dokumentation af, at vilkåret er overholdt.

Allerød Kommune har modtaget to rapporter vedr. måling af lugtemission fra Pankas' faste afkast - dvs. lugt fra skorstenen. Målingerne er udført over tre dage og viser en overskridelse af vilkår 29 i virksomhedens miljøgodkendelse. Vilkåret angiver grænseværdien for lugtstoffer i omgivelserne til 5 lugtenheder/ m3 i boligområder.

Der er på de tre dage beregnet 6 lugtenheder/ m3 i afstanden 380 m3 fra skorstenen svarende til nærmeste boligområde. Også for dette forhold har kommunen sendt en forvarsel om påbud til Pankas om, at virksomheden skal indskrænke sin driftstid til hverdage fra kl 08.00-12.00 indtil vilkår 29 er overholdt. Virksomheden har tilsvarende fået frist til 1. marts 2021 til fysisk etablering af afhjælpende foranstaltninger og til 1. april til dokumentation af, at vilkåret er overholdt.

Forvarslerne, forud for påbuddene, giver virksomheden mulighed for inden for 14 dage at kommentere sagens faktiske oplysninger, inden der træffes endelig afgørelse om meddelelse af påbud.