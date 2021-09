Se billedserie Dæmpegård bliver udgangspunkt for arkitektstuderendes store efterårsopgave. De studerende går i gang torsdag den 16. september. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Arkitektstuderende skal give deres bud på renovering af Dæmpegård Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Arkitektstuderende skal give deres bud på renovering af Dæmpegård

Studerende fra Det Kongelige Akademi for arkitektur, design og konservering skal give deres bud på, hvordan Dæmpegård kan renoveres bæredygtigt.

Allerød - 15. september 2021 kl. 08:53 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

71 arkitektstuderende rykker torsdag ind på Dæmpegård med måleredskaber, blyanter og computere. På den gamle skovridergård i Tokkekøb Hegn skal de studerende den kommende måneds tid lave deres semesteropgave.

I den skal de blandt andet arbejde med problemstillinger som, hvordan Dæmpegård kan renoveres med maksimalt fokus på at reducere klima- og miljøbelastningen både i byggeprocessen, i valget af materialer og i driften.

Der skal i opgaverne være fokus på at reducere CO2-udslippet, på bæredygtig byggeskik, på det traditionelle håndværk og på at genbruge eksisterende materialer.

Guld værd Det store rykind vækker glæde hos Foreningen Dæmpegårds Venner, der ser store muligheder i, at Det Kongelige Akademi for arkitektur, design og konservering har valgt Dæmpegård til efterårets store opgave.

- Det er lidt af en gave for os, at de har set sig lune på gården. Og vi føler os heldige, for det vil skabe god opmærksom omkring gården, og hvad der skal ske med bygningen. Samtidig får vi en masse meget interessante bud på fremtidens Dæmpegård sammen med en væsentlig viden om bygningernes historik baseret på bygningsmaterialer, siger Lisette Thamdrup, der er formand for Foreningen Dæmpegårds Venner og tilføjer:

- Det betyder, at vi måske også kan få afdækket nogle ting, som vi ikke allerede ved om bygningen. Og der kan vise sig at være vigtig gennemgående viden, som vi kan kan gå videre med i projekteringsfasen omkring renoveringen.

Helt konkret bliver hele den opmåling, som de studerende laver af gården, noget, som sparer foreningen slipper for at skulle betale sig til efterfølgende.

- Vi skal bruge opmålingen for at kunne gå i gang med en renovering. På den måde er det virkelig win-win. Vi får en viden, der er guld værd for Dæmpegårds fremtid, siger Lisette Thamdrup.

Debat skabte fokus Aftalen er kommet i stand, fordi debatten om gårdens fremtid har bredt sig ud over Allerøds grænser.

Debatten betød blandt andet, at der sidste sommer i Folketinget blev stillet spørgsmål til Naturstyrelsens planer om at rive gården ned og til, hvad der ellers kunne ske med gården.

Det gjorde arkitektskolen opmærksom på gården, som var et af de steder, der blev kigget, da skolen skulle finde en lokation til sit efterårsprojekt.

- Vi har holdt møde med arkitektskolen, og de fortalte mig blandt andet, at det er vigtigt for dem, at der er tale om et gammelt, historisk byggeri, så de studerende kan lære noget, de ellers ikke så tit møder i hverdagen, siger Lisette Thamdrup, som også fik at vide, det havde betydning for arkitektskolens valg, at foreningen har lavet en vision, som skolen kunne se muligheder i.

- Der er faktisk en mulighed for, at Dæmpegård kan overleve og at man kan lave et fællesskab på gåden. Det giver mening for skolens studerende at bruge energi på, hvordan Dæmpegård kan se ud i fremtiden, fordi der måske er en fremtid for gården, siger hun og fortsætter:

- Vi har fået at vide af skolen, at hvis den kan være med til at gøre en forskel for at bevare sådan nogle historiske bygninger, så vil den gerne det. Det bliver set som en mulighed for at skabe opmærksomhed omkring vores kulturarv, og for at forhindre at vi bruger en masse co2 på at rive ned og bygge nyt i stedet for at udnytte gammelt byggeri og gamle materialer.

Projekter udstilles De 71 studerende skal lave individuelle projekter. Planen er, at der før jul skal være en form for udstilling eller workshop på Dæmpegård, hvor to-tre projekter plukkes ud og vises frem.

Når de studerende har været til afsluttende eksamen efter nytår, skal der laves en stor udstilling, som viser alle projekter frem.

Foreningen har i forbindelse med projektet lånt en masse borde og stole, som er blevet sat op i hovedhuset, så de studerende kan sidde der og arbejde. i haven.