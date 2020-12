Aqua-palæ solgt for stort millionbeløb

Den eksklusive ejendom rummer blandt andet børneværelser i forbindelse med husets tårne, et forældresoveværelse med tilhørende påklædningsrum samt en selvstændig afdeling med køkken og bad, der for eksempel kan bruges til en au pair.

Boligmediet skriver også, at landejendommen oprindeligt blev udbudt til salg i 2017 og i knap to år var til salg for 28,9 millioner kroner. Uden at der blev fundet en køber. Efter et mæglerskifte, en prisreduktion og et år mere på markedet er det nu lykkedes.