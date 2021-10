Se billedserie Anton (t.v.) og Patrick er noget så sjældent som lokalt uddannede håndværkere. Foto: Jan F. Stephan

Anton og Patrick: En sjælden art i Allerød

Allerød - 03. oktober 2021 kl. 05:45 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

To 20-årige Lynge-drenge har netop fået deres svendebrev som udlærte tømrere. Det er en sjældenhed i Allerød Kommune Takket være en opmærksom mor og læser er det lykkedes Allerød Nyt at opstøve en af de sjældneste underarter af homo sapiens, som har sit ophav i Allerød Kommune: den unge håndværker. Folketinget satte som målsætning, at 25 procent af eleverne i grundskolen skulle søge over på en erhvervsuddannelse i 2020. I Allerød var tallet 8,3 procent i 2020, og siden 2012 er det kun i 2016 (11,8 procent), at tallet har sneget sig over de ti procent som er grænsen for, om der stilles krav til kommunerne om at lave en handlingsplan for, hvordan man øger optaget.

De eneste på årgangen Alligevel har heldet været med os i en sådan grad, at vi har fundet ikke kun én, men to af disse sjældne unge mennesker, som der uddannes så få af i vores kommune. Vi har da også måtte begive os helt til Hillerød Tekniske Skole for at møde Anton Friis Næsborg og Patrick Mathias Ørnfeldt Andersen, begge 20 år. De har netop fået overrakt svendebrevet, da Allerød Nyt møder dem. De fortæller, at de, som de husker det, var de eneste to ud af en årgang på 80-90 elever på Lynge Skole, der startede på en erhvervsuddannelse, efter de gik ud af 9. klasse.

"Alle vælger Allerød Gymnasium, fordi alle de andre gør det. Men vi gik nok også lidt for os selv på skolen og kunne godt lide at rode med knallerter og bygge ting, så for os gav det god mening at blive tømrer," siger Anton Friis Næsborg.

Socialt har deres valg på mange måder gjort, at de er blevet udstødt af flokken, forklarer de.

Antons eksamensprojekt var et vådrum i form af et badeværelse. Foto: Jan F. Stephan

"Der er en væg mellem dem, der tager på gymnasiet og os. Når vi møder folk i byen, eksempelvis på Pillen (værtshus i Lillerød, red.), bliver vi spurgt ind til, hvorfor vi ikke valgte at følge med alle de andre over på gymnasiet," siger Patrick Mathias Ørnfeldt Andersen.

Anton Friis Næsborg følger op:

"Det føles lidt snobbet. De ser lidt ned på en, hvis man møder dem. Men det er ikke så nemt, det vi laver. Vi tegner blandt andet i et 3D-program, når vi er på skolen," siger han.

En guldbillet Anton har taget en 'klassisk' tømreruddannelse (EUD), der består af fire år med skoleforløb af en fem-seks ugers varighed og så ellers resten af tiden "ude i virkeligheden" som lærling i Allerød Tømmerforretning. Patrick har været i lære hos Pedersen og Niemann i Lynge og taget en EUX, der har længere skoleforløb og kombinerer tømreruddannelsen med en gymnasial uddannelse. EUX'en er en "guldbillet til ingeniørstudiet", som han siger.

Patricks tagkonstruktion gav ham en sølvmedalje - der er den højeste karakter, man kan opnå. Foto: Jan F. Stephan

En stor forskel på gymnasiet og Hillerød Tekniske Skole er med deres øjne det sociale, som er stort set ikke-eksisterende i Hillerød.

"Ens sociale liv dør på erhvervsskolen. Her er ingen fester herude, og man lærer ikke folk at kende, når man kun går her fem-seks uger ad gangen, og det er en ny klasse hver gang," siger Anton Friis Næsborg.

"Det er noget hørmet herude. Der går ikke nogle piger. Derudover bor folk langt fra hinanden," supplerer Patrick Mathias Ørnfeldt Andersen.

Han bringer et eksempel fra sin egen skoletid på banen, da de bliver spurgt ind til, hvorfor de tror så få unge i Allerød vælger en erhvervsuddannelse.

"Måske ved de ikke, hvad det er at være tømrer. Da vi havde brobygning, var vi slet ikke ude og besøge en erhvervsuddannelse," fortæller Patrick Mathias Ørnfeldt Andersen.