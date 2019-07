Se billedserie Mungo Park er kendt for at dække bredt, for at lave folkeligt teater, og det vil jeg også gøre, siger Anna Malzer Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Anna elsker at fortælle historier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Anna elsker at fortælle historier

Allerød - 06. juli 2019 kl. 05:42 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anna Malzer finder det meste teater kedeligt, og det agter hun at gøre op med. Hun er kun 27 år og ny som direktør for Mungo Park Allerød, men hun har et lille års erfaring som kunstnerisk leder og instruktør på den lille scene Momentum i Odense, og sin unge alder til trods har hun allerede skabt en del forestillinger. Og allervigtigst: Hun ved, hvad hun vil.

- Jeg var overrasket over at få det her job, og jeg følte mig som verdens heldigste unge kvinde, da drømmen gik i opfyldelse. Jeg tror, at dem, der valgte mig, har kigget meget på hvilken slags teater, som jeg laver. Mungo Park er kendt for at dække bredt, for at lave folkeligt teater, og det vil jeg også gøre.

Anna Malzer er en ung chef på Fritz Hansensvej 23. Alt i alt er der 30 ansatte, men det er ikke noget, der umiddelbart tynger den kun 27-årige chef.

- Jeg er ansat til på fuld tid, altså 37 timer, til at skabe teater, men jeg er også leder i 37 timer. Det tager jeg selvfølgelig meget alvorligt, men magt som sådan interesserer mig ikke. Jeg er drevet af trangen og lysten til at fortælle historier, og for at kunne gøre det, som jeg synes skal gøres, skal jeg lede det her foretagende, men der vil jeg læne mig op ad Jacob Holm, den administrative leder på Mungo Park, og den erfaring, som han byder ind med.

Anna Malzer har på Mungo Park afløst Lasse Bo Handberg, der stopper efter bare to sæsoner. Den nye chef har siden maj arbejdsmæssigt lappet over med Handberg, således at hun allerede er godt inde i tingene.

Hun har været med til at afslutte den netop forgangne teatersæson, og i august står en ny for døren. Særligt opmærksom skal man nok være hen sidst i oktober, når Anna Malzers forestilling baseret på historien om den bedragerisigtede Britta Nielsen lander i Allerød. Inden da har den i starten af oktober premiere på Mungo Park Kolding.

Den nye chef går meget efter at bringe nutidens og dens brandvarme spørgsmål ind på scenen og bearbejde dem, som kun teatret kan.

- Jeg elsker klassikerne, og jeg kender dem. Engang imellem bruger jeg dem også som afsæt for plot eller konflikt til mine egne forestillinger. Det hedder sig jo, at der kun findes syv grundfortællinger. Dem kan man så variere ud fra og blande dem, som man vil, fortæller Anna Malzer.

Læs resten af artiklen i lørdagens udgave af Frederiksborg Amts Avis.