Anna Malzer: Nu tror jeg folk har fattet hvem jeg er

26. januar 2021

Der er sen eftermiddag, og der er mørkt inde i den store foyer på Mungo Park bag hovedindgangens plakatfyldte glasdøre, men rundt om hjørnet ved personaleindgangen er der lys.

Teaterdirektør Anna Malzer lukker os ind samtidig med, at den sidste af hendes medarbejdere tager hjem. Oftest under nedlukningen er her ellers helt tomt, da det faste ensemble af skuespillere, instruktører og lys- og lydfolk er sendt hjem, så teatret kan få coronakompenseret deres løn. Anna Malzer og de administrative medarbejdere arbejder hjemme.

Allerød Nyt har i anledning af det nye år inviteret sig selv på besøg på teatret for at tage en snak med Anna Malzer om det kommende år, coronaåret 2020 samt hendes første små to år som direktør for Mungo Park.

Vi sidder i kubikmeter efter kubikmeter af luft i den højtloftede foyer, der grænser op til den teatersal, hvor det efterhånden er noget tid siden, at alle 170 pladser var optaget. Under corona har antallet af pladser været begrænset til 100, og grundet den igangværende nedlukning er der, lige som så mange andre steder, helt tomt, der hvor der ellers plejede at være liv.

Set i forhold til netop coronatristesse har Mungo Park dog klaret sig ret godt ifølge Anna Malzer. Opbakningen, ikke mindst fra allerødborgerne, har været stor. Da den første nedlukning kom i marts, fik teatret 350 ekstra årskortholdere, og indtil videre har man solgt flere årskort, end man havde samme tidspunkt sidste år.

Alligevel har den igangværende nedlukning gjort teaterdirektøren nervøs for, om publikum vil holde igen med at købe teaterbilletter.

"Nu her har vi nærmest fra den ene dag til den anden oplevet, at folk er stoppet med at købe billetter. Hvilket jeg virkelig godt kan forstå, fordi jeg heller ikke selv har købt nogle teaterbilletter på det seneste. For os er det selvfølgelig en bekymring, men jeg tror nu, at folk rigtig godt vil støtte os stadigvæk," siger hun.

Heldig premiere-hånd En anden positiv ting er, at man har ramt en god og heldig timing med teatrets premierer, der er vigtige "for at få forestillingen ud over stepperne, sætte et salg i gang og få den anmeldt", fortæller Anna Malzer.

"Andre teatre er jo blevet lukket ned lige inden deres premierer. Der har vi smøget os virkelig heldigt uden om. Vi nåede at have vores premierer sidste år. Nu er der nedlukning, og så er der forhåbentlig lukket op igen til vores næste premierer i midt-maj. Så vi har været meget heldige, usandsynligt heldige faktisk. For de holder vel ikke lukket helt til maj," siger hun på en måde, så den sidste sætning på samme tid fremstår som en utænkelighed og viser den uvished og ustabilitet, der præger hele coronatilværelsen.

Nye forestillinger Til marts/april releaser, som det hedder på moderne dansk, Mungo Park sit program med nye forestillinger, og det er noget af det, der fylder mest for tiden for teaterdirektøren.

Da præsentationen først sker om et par måneder er det begrænset, hvor konkret hun kan blive omkring den kommende sæsons stykker, men noget vil hun gerne afsløre.

"Der bliver blandt andet en co-produktion med et andet teater, en klassisk Mungo Park-produktion og et internationalt samarbejde. Derudover kommer vi til at lege med formen forstået på den måde, at hvor vi de sidste to sæsoner har haft ordet i centrum, til næste sæson kommer til at parre os op med nogle kunstnere, som har kroppen og bevægelsen i fokus.

Det bliver min tredje sæson, og det er nok den, jeg har glædet mig mest til at afsløre, ikke mindst fordi vi får nogle instruktører hertil, som jeg har arbejdet på i flere år at få hertil, og som jeg er meget stolt over at kunne præsentere," siger Anna Malzer og fortsætter:

"Vi har udelukkende, siden jeg er kommet til, produceret nyskreven dramatik fra bunden, og det synes jeg, vi begynder at bliver rigtig gode til. Vi er ikke kommet dårlig fra start og har fået anmelderstjerneregn fra da jeg begyndte, men vi bliver ved med at forny det, vi laver. Derfor glæder jeg mig til næste sæson, fordi vi bliver modigere og modigere med vores nyskrevne stykker, og det synes jeg er sjovt", siger hun.

Zapper over på Netflix Andre teatre har taget forskellige digitale coronatiltag som eksempelvis at streame deres teaterstykker, men det er ikke en vej Anna Malzer planlægger at betræde med Mungo Park.

"Vi kommer ikke til at digitalisere os, fordi den mængde ressourcer, det kræver at præsentere et professionelt produkt digitalt, vil jeg, hvis jeg skal være meget direkte, sige kræver to års efteruddannelse, fire fastansatte fotografer og en filminstruktør. Ellers ville jeg ikke kunne præsentere noget, som er professionelt.

Men jeg vil også mene, at det at filme sine forestillinger ikke er en professionel scenekunstoplevelse. I Berlin er de virkelig gode til at streame deres forestillinger, og selv der slukker jeg efter et kvarter, og jeg er altså teaternørd. Jeg slukker, jeg keder mig, jeg falder i søvn, og jeg zapper over på Netflix. Teater er et levende medie," siger hun.

Så det handler ikke kun om, at det ikke kan lade sig gøre rent økonomisk. Det er også fordi, du ikke tror på digitalt teater?

"Jeg kan slet ikke se meningen med det," siger hun.

Mere langbordsspisning Før corona brød ud nåede Mungo Park at afholde to arrangementer med teater, langbordsspisning og efterfest. I disse coronatider ville langbordsspisning med op til 100 mennesker være fuldstændig uhørt og vække ramaskrig landet over, men i en post-coronatid håber direktøren meget at kunne afholde flere af den slags arrangementer.

"Jeg synes, der manglede nogle aftener, hvor vi kunne diskutere forestillingerne med publikum. Jeg var med som tjener, og det var en mega god oplevelse, hvor jeg virkelig fik mulighed for at snakke med folk. Der fik jeg en særlig stemning af sammenhold og varme. Jeg synes lokalopbakningen er virkelig stor, også i forhold til de andre egnsteatre, jeg har oplevet rundt omkring i landet. Og jeg har det også sådan, at det her er allerødborgernes teater, ikke mit teater. Så det vil vi helt sikkert lave igen, vi venter bare på, at corona stopper," siger Anna Malzer.

Ny teatersal Der har i årevis været snak om en ny teatersal til Mungo Park, men den er nu tæt på at blive en realitet. Sammen med Allerød Kommune afholder man p.t. udbud på opgaven, der vil betyde en tilbygning bag foyeren, hvor der i dag er parkeringspladser. Den nye teatersal vil blive større og for første gang give teatret en prøvesal i form af den nuværende teatersal, hvilket længe har været et ønske for teatret. Anna Malzer kan ikke endnu ikke sige, hvornår den forventes at stå klar.

"Går alt som det skal, udpeges der en entreprenør inden for den nærmeste fremtid, og så kan vi komme med en udmelding derefter. Af mange årsager vil det betyde rigtig meget. Det vil give os en prøvesal og en tiltrængt mulighed for et sted at holde møder. Men det vil også bare være en fysisk forbedring for både publikum og vores ansatte, og har man været i teatret hos os om sommeren, eller faktisk allerede fra april af, ved man, hvor varmt der bliver derinde", siger hun og skynder at tilføje, at Mungo Park ikke holder lukket, når byggeriet går i gang. Forestillingerne vil stadig spille.

Medievant Hvornår forestillingerne så går i gang, er op til coronaguderne. 29-årige Anna Malzers snart to år i spidsen for Mungo Park har givet hende en forrygende start publikums- og anmeldermæssigt, og den har også bragt hende selv i fokus. Hun har givet interviews til de fleste største danske medier, er generelt blevet "en stemme i debatten" og har endda medvirket i en DR-dokumentar om hende i fire afsnit.

"Jeg har været rigtig meget i medierne, og det er dejligt og priviligeret at være en, der bliver hørt. Men jeg er også kommet til et punkt, hvor jeg har valgt at koncentrere mig lidt mere om kunsten.

Nu tror jeg folk har fattet, hvem jeg er", siger Anna Malzer.

