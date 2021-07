Den dømte, som har en lettere retardering, blev anmeldt af sin mor. Foto: Allan Nørregaard

Anmeldt af sin mor: Nu er han dømt for sexchat med børn

Allerød - 12. juli 2021 kl. 05:07 Af Camilla Pedersen Kontakt redaktionen

En nu 31-årig mand fra Allerød er blevet kendt skyldig i blufærdighedskrænkelse og besiddelse af børneporno, efter at han fra 2013-2017 flere gange chattede seksuelt med flere børn, som han optog i smug og under dække fik til at sende krænkende billeder. Det skete over Skype og Snapchat, hvor manden havde forskellige profiler.

Seksuel chat I efteråret 2013 chattede han med en 12-årig pige om seksuelle emner, hvilket ifølge dombogen fra Retten i Hillerød dermed krænkede hendes blufærdighed. Fra den 6. september 2014 til den 16. januar året efter udgav han sig for at være en biseksuel pige i forsøget på at få en anden 12-årig pige til at sende billeder af sig selv uden tøj eller i nattøj/undertøj. Mellem den 27. september og 22. november 2014 chattede han med en ikke identificeret mindreårig dreng under påskud af at være en jævnaldrende pige. Han brugte webcam og optog tre screenshots af drengens erigerede penis uden at have fået samtykke til det. I 2015 optog han billeder af en 13-årig pige, der stod i undertøj, og mens hun skiftede tøj, uden at have fået samtykke. Fra december 2015 til marts 2016 udgav han sig for at være en pige og chattede om seksuelle emner med en 13-årig dreng. I efteråret 2016 og til foråret 2017 chattede han med tre forskellige piger. Den ene, en 12-årig pige, som troede, at manden var 15-16 år. Den anden var en 11-årige pige, som han sendte et billede af en penis og fik hende til at vise sine blottede bryster. Han fik også en 13-årig pige, som han chattede seksuelt med, til at vise bryster.

Anmeldt af mor Manden blev afsløret i foråret 2017, efter at han fra den 16. februar til 8. marts under påskud om at være en dreng på 16 år havde chattet om seksuelle emner med en på det tidspunkt 13-årig pige. Tiltalte sendte hende fire videoer, hvor han manipulerede sin penis, og han fik pigen til at sende ham billede af bryster og vagina. Pigens mor meldte ham efterfølgende til politiet, og manden blev anholdt den 8. marts 2017, fremgår det af dombogen. Ved en ransagning blev der fundet to computere. Disse indeholdt en række fotos samt korrespondance med de forurettede.

»Ud fra disse kan der lægges til grund, at tiltalte har søgt kontakt med unge mennesker under 15 år med henblik på at få disse til at agere seksuelt, herunder vise sig delvist afklædt«, fremgår det af dombogen.

Børnenes og den tiltaltes forklaringer bliver ikke gengivet i dombogen. Det fremgår dog, at retten fandt, at flere af pigernes forklaring var troværdige. Manden nægtede sig skyldig.

Lettere retarderet I juni 2021 blev han undersøgt på Retspsykiatrisk Klinik, der beskriver ham som begavet grænsende til mental retardering i lettere grad. Han voksede op i Allerød, hvor han havde det svært i skolen på grund af betydelige indlæringsvanskeligheder. Han gik i specialklasse og blev mobbet. Han bor i dag alene i Allerød.

Han kan ifølge en udtalelse fra klinikken ikke forklare sin adfærd i forbindelse med det påsigtede, som han angiveligt husker meget dårligt.

Manden blev kendt skyldig, og retten besluttede, at for at forebygge nye lovovertrædelser skal den tiltalte være under opsyn af kommunen, som kan træffe beslutning om ophold og arbejde og kan beslutte en anbringelse på en institution for personer med vidtgående psykiske handicap. Her skal han opholde sig i højest fem år.

Han skal derudover betale sagens omkostninger.