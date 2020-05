Skovlen skal nu i jorden tidligere, end det først var planlagt, flere steder i Allerød. Et enigt byråd har nemlig vedtaget, at der skal fremrykkes anlægsopgaver for i alt 60 millioner kroner, som blandt andet skal gå til skolerenovering og cykelstier. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Anlæg for 60 millioner er på vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Anlæg for 60 millioner er på vej

Som ventet har et enigt byråd vedtaget at fremrykke anlægsopgaver for i alt 60 millioner kroner. Anlæggene tæller blandt andet skolerenovering, cykelstier og investeringer i trafiksikkerhed.

Allerød - 04. maj 2020 kl. 06:50 Af Anne Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var rørende enighed om at tage hurtigere hul på en række anlægsopgaver, da byrådet mødtes torsdag aften. Det er allerede planlagte anlæg for 60 millioner kroner, der nu skal sættes i gang. En mulighed, der er opstået, fordi kommunerne på grund af coronakrisen ikke længere er låst af anlægsrammen, og fordi de samtidig har mulighed for at låne til anlægsaktiviteterne.

- Vi har her en historisk attraktiv mulighed for at låne til de her projekter. Projekter som vi har ønsket. Vi har netop sagt, at det er på børne- og skoleområdet, der skal ske noget. Så det er en win-win-situation for os, sagde Miki Dam Larsen, der er gruppeformand for Socialdemokratiet og formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Af de 60 millioner skal 38 gå til aktiviteter på børne- og skoleområdet.

- Der er ingen tvivl om, at denne mulighed ikke var opstået uden corona. Det er et spørgsmål om at holde hjulene i gang, og det her er et af de midler, vi kan tage i brug. Det giver god mening, fordi det er allerede planlagte projekter, som vi fremrykker. For os i Venstre har det været vigtigt, at det er opgaver, der i forvejen skulle løses og ligger mere eller mindre klar i skuffen, så der ikke går for lang tid med at få sat dem i gang, sagde Venstres gruppeformand, Olav B. Christensen.

Radikales Merete Them Kjølholm bemærkede, at det for hendes parti har været vigtigt, at nogle af pengene blev investeret i grøn omstilling. Derfor er hun særligt glad for, at 12 millioner kroner er øremærket til klimainvesteringer.

Spændetrøjen løsnet Enhedslistens Rasmus Keis Neerbek udtrykte ligesom flere andre tilfredshed med, at det er et enigt byråd, der bakker op om de fremrykkede anlægsinvesteringer.

- Det er gode, nødvendige projekter, og det er bare om at udnytte muligheden, for lur mig om ikke spændetrøjen bliver strammet op igen, sagde han.

Jørgen Johansen (K) huskede på, at der bliver en regning at betale.

- Vi er i en tid, hvor vi står sammen. Det gør vi også her, og det er jeg rigtig glad for. Vi skal huske, at selvom vi låner pengene, så bruger vi dem også, og vi må erkende, at på et eller andet tidspunkt skal der betales en regning. Det håber jeg så også, at vi står sammen om til den tid, sagde han.

Det var borgmester Karsten Längerich enig med ham i.

- Du har ret. Jeg håber, det betyder, at vi så også bruger de penge færre i årene fremover, sagde han, inden forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Byrådet har besluttet at investere de 60 millioner kroner i følgende anlæg:

22 millioner skal gå til renovering af Kratbjergskolens afdeling Engholm, mens yderligere otte millioner sættes af til renoveringer på skole- og dagtilbudsområdet. Derudover er der endnu otte millioner kroner på vej til skoleområdet. Penge der skal gå til læringsmiljøpuljen.

Der bliver også investeret otte millioner kroner i nye cykelstier. En cykelsti på Amtsvej er førsteprioritet, hvorefter den kommunale del af Blovstrød skolesti skal laves.

To millioner kroner overføres til trafiksikkerhedspuljen, mens de sidste 12 millioner skal bruges på klimainvesteringer.