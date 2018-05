Retssagen imod to unge bandemedlemmer, der er tiltalt for drabsforsøg, begynder ved Retten i Hillerød i dag. Foto: Allan Nørregaard

Anklage: Bandemedlemmer stod bag drabsforsøg

Allerød - 11. maj 2018 kl. 05:37 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To unge bandemedlemmer, der i oktober måned blev anholdt og sigtet for blandt andet drabsforsøg, sidder fredag den 11. maj på anklagebænken ved Retten i Hillerød. Retten skal i en nævningesag tage stilling til, om de to er skyldige, skriver Frederiksborg Amts Avis.

De to blev anholdt en torsdag aften efter en kort biljagt på Kongevejen, hvor de to tiltalte kørte ind i et skilt, da de forsøgte at flygte fra politiet.

I deres bil blev der fundet våben, og det var anklagemyndighedens opfattelse, at de havde til hensigt at dræbe en person på et ukendt sted i Allerød. De to bandemedlemmer blev anholdt i forbindelse med en planlagt aktion, der også betød, at politiet ransagede en lang række adresser.

Ved det efterfølgende grundlovsforhør nægtede de to mænd, der på daværende tidspunkt var henholdsvis 19 og 20 år, sig skyldige og ønskede derudover ikke at udtale sig.