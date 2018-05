Allerød Kommune har den laveste andel af dagpengemodtagere i landet, viser en ny analyse. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Analyse: Allerød har færrest dagpengemodtagere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Analyse: Allerød har færrest dagpengemodtagere

Allerød - 11. maj 2018 kl. 11:41 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I fjerde kvartal af 2017 var der 196 dagpengemodtagere i Allerød Kommune. Det svarer til 2,11 procent af forsikrede A-kasse-medlemmer i kommunen, og dermed har Allerød den laveste andel af dagpengemodtagere i hele Danmark.

Det viser en ny analyse foretaget af hjemmesiden skift-a-kasse.dk på baggrund af tal for Danmarks Statistik.

For borgmester Karsten Längerich (V) kommer det ikke som en overraskelse, at Allerød Kommune har landets laveste andel af dagpengemodtagere.

- Allerød Kommune har siden 2007 haft landets laveste ledighed, så det er ikke nyt for os, at vi leverer gode resultater på området. Vores udfordring er derfor at fastholde de gode resultater via en fokuseret indsats. Og konkret er vores fokusområder en målrettet indsats for både nyledige og personer med længere ledighedsforløb, virksomhedsrettet aktivering i den private sektor samt øget fokus på samspil mellem uddannelse og beskæftigelsesindsats, siger han.

Beskæftigelsen stiger over hele landet og de seneste tal fra marts 2018 viser, at Danmark aldrig har haft flere lønmodtagere. Tallene viser dog også, at nogle kommuner har tre gange så mange dagpengemodtagere som Allerød. Det er blandt andet kommuner på den Københavnske vestegn.

- Jeg mener, at vores gode resultater er en kombination af motiverede og jobparate borgere, en målrettet beskæftigelsesindsats og ikke mindst et godt samarbejde med de lokale virksomheder. Hvis jeg skal peger på nogle konkrete områder vil det være følgende: iværksættelse af en tidlig indsats for de borgere, som har behov for støtte til jobsøgning, et tæt samarbejde med erhvervslivet og en helhedsorienteret indsats, siger Karsten Längerich som sit bud på, hvordan man kan arbejde for at komme arbejdsløsheden til livs.