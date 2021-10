Alvorlig sag: Mand overfaldt 15-årig pige på cykel

Politiets vagtchef David Eckert oplyser, at den 15-årige pige cyklede sammen med en jævnaldrende veninde på stien gennem skoven for at komme hjem, da den ene opdagede, at hendes veninde var væk.

- Hun kører tilbage, og finder hende grædende på vejen. En mand har taget fat i hende og sagt, at hun bare skulle gøre, som han sagde, men hun vil ikke gøre, som han siger, og det lykkes at vriste sig fri og løbe væk fra ham, og manden forsvinder i ukendt retning, fortæller vagtchefen.

De to piger kørte derefter til det nærmeste hus for at bede om hjælp, og beboerne der kontaktede politiet, der takker de søde mennesker for at have taget godt imod pigerne og hjulpet dem.