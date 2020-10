Det blev til en sejr og et nederlag for Allerød Fodbold Klubs to kvindeseniorhold. KS1 er tilbage i Danmarksserien fra næste sæson. Foto: AFK

Allerøds kvinder er tilbage i Danmarksserien

Allerød - 14. oktober 2020 kl. 15:54 Kontakt redaktionen

KS1 fra Allerød Fodbold Klub, AFK, vender fra næste sæson tilbage til Danmarksserien, efter en 2-0 sejr i weekenden over FC Bella.

KS1 havde muligheden for at rykke op i Danmarksserien, hvis de kunne få et point i weekendens kamp mod FC Bella. AFK sad generelt på hele kampen og blev aldrig rigtig truet af Bella.

I første halvleg kunne Pernille »Nille« Bonnor bringe AFK foran med 1-0. Hun er inde i en god stime med seks mål nu i to kampe. Topscorerlisten i Sjællandsserien føres fortsat med 10 mål af de to AFK-spillere Freja Hilt Nissen og Mie Wegener Hansen, men de jages nu af Pernille Bonnor med otte kasser i bagagen.

I anden halvleg kunne Amalie Skytt allerede efter tre minutter heade bolden i kassen til 2-0. Desværre måtte AFK senere i kampen se holdets mest erfarne spiller Carina Hansen forlade banen med knæproblemer. Kampens resultat blev ved de 2-0 til AFK, men den kunne nu lige så godt have endt 6-0 eller 7-0 målt ud fra chancer. Kampens spiller blev meget sikkert Signe Stenov-Hansen.

AFKs kvindesenior er dermed tilbage i Danmarksseriens østafdeling efter to år og tre spillede halvsæsoner, og det er hele kvindeseniortruppen meget begejstret for, fortæller Lennart Engelhardt, sportschef Allerød Fodbold Klub kvinde-pigeafdeling.

- Der har siden i sommer efter coronapausen hersket en utrolig træningsiver, og fremmødet har sjældent været under 30 til træning. Så det er velfortjent, at pigerne rykker op, og de har også indtil videre vist i denne række, at det er på tide at komme videre, siger han.

Holdet er lige nu ubesejret i 17 kampe i streg i Sjællandsserien.

KS2 tabte til topholdet

AFKs andet kvindeseniorhold KS2 stod i weekenden over for en anderledes svær opgave mod topholdet i Serie 1, Herstedøster IC. AFK kom også bagud med 0-1 allerede efter to minutter, men på et flot »bananspark« fra Natasja Gamborg udlignede AFK-kvinderne efter 20 minutter til 1-1. Efter dette mål bevarede AFK presset på Herstedøster og dette fremtvang kort efter udligningen et straffespark begået mod Emilie Zwicki. Topscoreren på KS2 Natasha Hecksher kom ind fra bænken og med hendes første berøring i kampen, kunne hun bringe AFK foran med 2-1.

Glæden varede dog kort, da Herstedøster i den resterende spilletid af første halvleg bankede tre kasser ind og dermed stod det 4-2 til hjemmeholdet efter 45 minutter.

Efter flest muligheder i anden halvleg til AFK og en generel meget intens og tempofyldt kamp blev halvlegsresultatet også kampens endelige resultat. Dermed rykker Herstedøster op i Sjællandsserien, mens KS2 slutter på en sjetteplads i Serie 1.

