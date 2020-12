Se billedserie LAFAK-formand John Nørskov Hansen (t.v.) og borgmester Karsten Längerich med bogen. Foto: Allan Nørregaard

Allerøds historie fortalt i keramik

Allerød - 06. december 2020 kl. 07:11 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Det er januar og koldt. Teglværksarbejder Lars "Rose" Nielsen er på vej hjem fra et besøg på Blovstrød Kro. Han følges med Jens Olsen, der arbejder som karl på Stavnsholt. De to kommer i klammeri, og Lars "Rose" Nielsen slår Jens Olsen ihjel med en jernbeslået træsko. Han gemmer liget under broen, hvor Drabækken løber under Kongevejen.

Drabæk-mordet i 1875 inspirerede over 100 år senere - i 1976 - fire keramikere i deres bidrag til "Allerødfrisen" - en serie af 31 keramiske relieffer, der hænger på Allerød Rådhus. De 31 værker er bedrevet af 31 forskellige kunstnere, der var medlem af foreningen Nordsjællandske Keramikere, der eksisterer den dag i dag. Kunstnerne fik dengang i 1976 til opgave at skildre Allerød Kommunes historie til en udstilling samme år på Engholmskolen.

Det kom der Allerødfrisen ud af, og nu har Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune (LAFAK) lavet en bog, der fortæller frisens historie og lidt om de forskelilge relieffer og kunstnere.

Bogen blev præsenteret ved en reception på Allerød Rådhus i sidste uge.

"Den har været gemt lidt væk for offentligheden (det er kun de ansatte på rådhuset, der har adgang til området, hvor frisen befinder sig, red.), og så synes vi, at det kunne være sjovt, hvis alle kunne se den. Vi mente, at kommunens 50 års jubilæum i år var en god anledning til at vise den frem," sagde Birthe Skovholm, arkivleder hos LAFAK og en af redaktørerne bag bogen.

Provopræsten er også med

Mens Drabæk-mordet som skrevet har inspireret fire af reliefferne, er inspirationen til de 27 andre forskellig. Hanne Anphin har blandt andet lavet et af "Provopræsten" Harald Søbye, der, da han var præst i Blovstrød Kirke, blev smidt ud af den danske folkekirke, blandt andet fordi han ikke ville bede for kongehuset. Det relief er en anden af bogens redaktører Per-Olof Johanssons favorit.

"Jeg kan særligt godt lide det af Søbye. Den er flot - og godt lavet", forklarede Per-Olof Johansson under receptionen.

Der mangler faktisk et enkelt relief i frisen. Ifølge Birthe Skovholm blev det udloddet til et medlem af Allerød Kunstforening, og LAFAK ved ikke, hvad der er blevet af det, men er meget interesseret i at høre om, hvor det 32. relief befinder sig.