Allerøds ældste borger blev fejret med manér

Imorgen fylder Allerøds ældste borger 103 år, og i eftermiddags blev det fejret med besøg fra borgmesteren og fødselsdagsfejring på Plejecenter Skovvang.

På et kultog, der prustende bevægede sig gennem det amerikanske landskab i begyndelsen af 1900-tallet, arbejdede Mabel Lovedays far, der var rejst fra sit hjemland til USA for at tjene til dagen og vejen. Og selvom han ikke havde amerikanske aner, valgte han alligevel at kalde sin datter Mabel Loveday, da han vendte hjem til Danmark.

Hun blev født den 8. november 1916 og i torsdag eftermiddag sad hun i midten af fællesrummet på Plejecenter Skovvang, hvor hendes familie og plejecentrets beboere og ansatte var mødt op for at fejre hendes 103 års fødselsdag.

De runde borde er dækket op med flag og kaffestel. På en rullevogn står der en stor kage med flødeskumskant og teksten »Tillykke med dagen«, skrevet i glasur. I midten af det hele sidder dagens fødselar, der tydeligvis er bevæget over det store fremmøde.

»I dag er det Lottes fødselsdag«, synges der i enstemmigt kor. For selvom hendes officielle navn er Mabel Loveday Hansen, har hun aldrig heddet andet. Hvordan valget lige faldt på Lotte, er der ikke rigtig nogen, der kan huske. Sådan har det bare altid været.

Glad for at leve Snakken, der går lystigt hos plejehjemmets beboere, afbrydes ved, at en gaffel slår mod en af de hvide kaffekopper.

- Tusinde tak allesammen. Jeg er fuldstændig overvældet. Men jeg fatter ikke, at I gider gøre så meget ud af, at jeg er blevet et år ældre. Jeg tror, at jeg skal hjem og ligge på langs bagefter, siger Mabel Loveday til forsamlingen, inden hun går ombord i det store stykke lagkage foran hende.

- Det er jo ingen præstation at blive så gammel, når man ikke fejler noget, siger fødselarens datter Winnie Christensen og fortsætter:

- Hun har aldrig fejlet noget, og hun går stadig på sine ben. Og vigtigst af alt er hun glad for at leve. Det betyder rigtig meget, siger hun.

Det gode humør Blandt de fremmødte er også borgmester Karten Längerich (V), der er kommet for at overrække en buket blomster.

- Det er måske sidste gang, du ser mig, siger Mabel Loveday Hansen med et blink i øjet, da hun hilser på borgmesteren, hvorefter hun komplimenterer borgmesterkæden, der hænger om Karsten Längerichs hals.

For selvom det kniber med synet og hørelsen, fejler det gode humør bestemt ikke noget.

Mabel Loveday Hansen, der oprindeligt er kontoruddannet, boede i København, indtil hun for seks år siden flyttede til Plejecenter Skovvang.

- Hun var vemodig over at skulle sige farvel til storbyens støj, men jeg fik hende med på at flytte hertil, så hun var lidt tættere på. Og hun fortæller mig ofte, at hun er glad for at være her, når nu det ikke kan være anderledes, siger datter Winnie Christensen, der bor i Blovstrød og arbejder som bioanalytiker på Hillerød Hospital.

Kærlighed til krimier Over den seneste tid har Winnie Christensen bemærket, at hendes mor ikke kan gå så langt, som hun plejer. Indtil for to år siden gik hun selv i Netto for at handle, men i dag kan vejen fra hendes værelse og ned til fællesrummet synes lang.

- Hun læste også kriminalromaner indtil for nyligt. Men det var som om, at interessen forsvandt lige pludselig. Hun har altid været draget meget krimiuniverset, og hun sidder stadig og sætter stadig trofast krydser ved krimifilmene i tv-oversigten i Ude og Hjemme, siger hun.

Og selvom det er bedrift i sig selv at have levet i 103 år, har Mabel Loveday Hansen og Winnie Christensen allerede aftalt, at de også skal fejre fødselsdagen næste år.

- Vi er jo ikke evighedsmaskiner, og man kan jo godt mærke, at hun ikke bliver yngre. Alting skal ligesom forenkles. Men jeg har en veninde, hvis mor lige er fyldt 104. Så min mor og jeg har aftalt, at hun også skal nå at blive 104. Det er lidt blevet en konkurrence, siger Winnie Christensen.