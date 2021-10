Se billedserie Global marketing manager Lisbeth Høier Harpsøe foran hovedkvarteret i Allerøds industrikvarter.Pressefoto

Allerød-virksomhed laver udstyr til rummissioner og til dagligdagen

Allerød - 04. oktober 2021

Det er ikke til at se det, hvis man ikke ved det, men på Gydevang, i hjertet af Allerøds industrikvarter, ligger en af verdensomspændende, innovativ virksomhed indenfor produktion af sensorer, fjedre samt test- og kalibreringsudstyr.

Virksomheden hedder Ametek Denmark A/S, og på adressen i Allerød ligger hovedsædet for den amerikanskejede forretningenhed, Ametek STC.

Ameteks sortiment dækker over seks forretningsområder og mere end 200 produkter, som kan specialdesignes og konfigureres til over en million forskellige modeller.

Direktion og kalibratorer Adressen i Allerød huser virksomhedens direktion samt salgs-, marketing- og økonimafdeling, men der er også produktion i lokalerne på Gydevang.

Ameteks kalibratorer, der har navnet Jofra, bliver fremstillet i Allerød og brugt i hele verden.

Kalibratorerne kan bruges til at sikre nøjagtige tryk-, signal- og temperaturmålinger og er blandt andet blevet brugt i forbindelse med både fremstilling, opbevaring og transport af coronavacciner.

Ifølge Lisbeth Høier Harpsøe, der er global marketing manager i Ametek, steg salget af temperaturkalibratorerne næsten til det dobbelte under pandemien.

Kalibratorerne bliver samlet og tjekket ved håndkraft af medarbejdere i Allerød for at sikre, at kvaliteten er i top:

- Heldigvis har vi nogle af verdens dygtigste medarbejdere på feltet ansat i vores udviklings- og produktionsafdelinger. Nogle af dem har været hos os gennem flere årtier og har dermed været medvirkende til at muliggøre rummissioner, udviklingen af COVID-19 vacciner og væksten i vindmølleindustrien ved hjælp af de produkter de laver. De er med til at forme fremtiden, hvilket faktisk er ret imponerende, når man tænker over det", siger Lisbeth Høier Harpsøe i en pressemeddelelse.

Brugt af Nasa Kalibratorerne, der bliver lavet i Allerød har ikke været brugt til rummissioner. Det har derimod en helt særlig antenne-fjeder, der ikke fylder ret meget, før den bliver foldet ud, som Nasa har anvendt siden Apollo 12-missionen.

Mens rummissioner ikke er noget, den almindelige dansker har noget at gøre med til daglig, er de fleste af os nok, på den ene eller anden måde, i berøring med Ameteks produkter alligevel.

Når du sætter din elbil i ladestanderen, træder ind i flyvemaskinen, når du skal på ferie, eller når din læge eller tandlæge tager et røntgenbillede, er det sandsynligt, at Ameteks teknologi er i spil:

- Vores produkter er typisk placeret inde i slutbrugerprodukter for at sikre, at de fungerer optimalt i forskellige brugssituationer. De kan også have været anvendt til test af materialerne under brug eller have sikret at maskinerne der producerede produktet har kørt på optimal og sikker vis. De kan også have været anvendt under opbevaring og transport. En stor del af det, du omgiver dig med i din hverdag, har højst sandynlig på en eller anden måde været i berøring med vores produkter, inden de endte hos dig. Dit tøj, dine møbler, den mad du spiser, den medicin du indtager, det papir du bruger, din mobiltelefon, børnenes legetøj, bilen du kører i og den forpakning det hele leveres i, siger Lisbeth Høier Harpsøe i pressemeddelelsen.

Fremgang trods corona Under de usædvanlige vilkår som de fleste virksomheder har været ramt af i kølvandet af coronapandemien, har Ametek formået at opretholde deres aktiviteter i produktionen samtidig med at de har kunnet fortsætte udviklingen af nye produkter. I perioden opkøbte Ametek en konkurrerende virksomhed og nye medarbejdere er kommet til, ligesom virksomheden har oplevet en stigning af kunder inden for især medicinalindustrien.

- Fremtiden ser lys ud, afslutter Lisbeth Høier Harpsøe.

mem