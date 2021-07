Allerød vil skabe mere nærvær i ældreplejen Er en af syv kommuner, der har fået statsligt tilskud til projekt

"I Allerød Kommune gør vi allerede meget for at sikre værdighed for borgerne og for at inddrage de pårørende. Men vi kan altid blive bedre. Det tror jeg, at dette projekt kan bidrage til," udtaler formand for sundhed- velfærd-, og beskæftigelsesudvalget Jesper Holdflod Pallesen i en pressemeddelelse fra Allerød Kommune.