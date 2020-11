Allerød vil have ny super­cykelsti

trafik Allerød Kommune ønsker at arbejde for etableringen af en supercykelsti mellem Lynge og Hillerød ad Hillerødvej.

Kræver pulje fra staten For det første at staten først skal åbne op for en pulje til nye supercykelstier, som kommunen kan søge (hvilket er sket før).

"Hvis vi skal fremme bæredygtige transportformer og skabe en større motivation for at tage cyklen, bliver vi også nødt til at investere i bedre cykelstier og infrastruktur. Derfor håber vi, at staten prioriterer denne supercykelsti," siger udvalgsformand Miki Dam Larsen (S) i en pressemeddelelse.