Kratbjergskolens afdeling Engholm står forrest i køen, når pengene til børne- og skoleområdet skal bruges. Skolen trænger til at blive renoveret. Foto: Allan Nørregaard

Allerød vil bruge 60 millioner ekstra på anlæg

Allerød - 22. april 2020 kl. 07:31 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anlægsopgaver for 60 millioner kroner skal fremrykkes i Allerød. Det indstiller Økonomiudvalget til byrådet efter sit møde tirsdag.

I alt 38 af de 60 millioner skal gå til børne- og skoleområdet. Otte millioner skal gå til forbedring af læringsmiljøer, mens øvrige 30 millioner i første omgang skal bruges til at starte en renovering af Kratbjergskolens afdeling Engholm op.

Otte millioner skal gå til cykelstiprojekter i prioriteret rækkefølge: Cykelsti på Amtsvej, herefter den kommunale del af Blovstrød skolesti samt cykelsti på Gl. Lyngevej. Yderligere to millioner fremrykkes til puljen til trafiksikkerhed, og formålet bredes ud til at omfatte trafiksikkerhed og fremkommelighed

Derudover indstiller Økonomiudvalget, at der afsættes 12 millioner kroner til energi- og klimainvesteringer på bygninger.

- Jeg glæder mig over, at alle otte partier i byrådet sammen vil fremrykke anlæg. Det er vores bidrag til at få hjulene i gang, og det vil vi gerne gå forrest med i samlet flok. Det er en samfundsopgave, som vi står sammen om. Ligesom vi står sammen om meget andet i denne tid, siger borgmester Karsten Längerich (V).

Alle kommuner har fået mulighed for at fremrykke planlagte anlægsinvesteringer grundet coronakrisen som følge af regeringens aftale med Kommunernes Landsforening (KL). Kommunerne sættes dermed fri af den tidligere aftalte anlægsramme mellem regeringen og KL for 2020. Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke anlægsinvesteringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu. Det skriver Allerød Kommune i en pressemeddelelse.

Gruppeformand for Socialdemokratiet og viceborgmester Miki Dam Larsen siger om aftalen:

- Vi fremrykker opgaver, som vi ville udføre i de kommende år. Det er selvfølgelig til gavn og glæde for borgerne, at vi ikke skal vente på at få udført de opgaver. Vi har fremrykket opgaver for 60 millioner kroner, og vi glæder os over, at vi som kommune har fået muligheden. Det skyldes, at anlæg i 2020 og ind i 2021 kan lånefinansieres over de kommende 25 år, og at der i år ikke er et anlægsloft.

Konservatives gruppeformand Jørgen Johansen er glad for, at størstedelen af pengene går til skole- og dagtilbudsområdet.

- Vi får nu mulighed for at tage hul på én af de store opgaver, vi har foran os i byrådet, nemlig renoveringen af daginstitutioner og skoler. Særligt glæder det mig, at der nu bliver mulighed for at starte processen med at opdatere Kratbjergskolens afdeling Engholm, og at denne opstartsproces følges af en solid investering i opgradering af vores bygninger generelt, siger han.

SFs gruppeformand Nikolaj Rachdi Bührmann tilføjer:

- Det er godt, at der kommer investeringer i læringsmiljøet for vores børn og unge. Det understøtter vores pædagogiske indsats, at de fysiske rammer opdateres og bliver tidsvarende. Læringsmiljøerne går jo også hånd i hinanden med den grønne omstilling og kommunens Vision2031, hvor innovation, fællesskaber og bæredygtighed hænger uløseligt sammen.

Økonomiudvalget udvidede med sin beslutning også bevillingen til klima- og energirenoveringer med 12 millioner kroner.

- Vi skal bruge den situation, vi er kommet i, til at fremrykke anlæg, der også understøtter den grønne omstilling. Derfor glæder det mig, at der allerede nu er øremærket anlægspenge til klima- og energiprojekter og til cykelstier, som ellers først ville være mulige at gennemføre om nogle år, siger Merete Them Kjølholm, der er Radikales byrådsmedlem.