Thomas Dambos trolde står mange steder i Danmark og i verden - og måske snart i Allerød? Her er det trolden Bakke Top Trine i Hvidovre.

Allerød-trold er kommet lidt nærmere

Allerød - 12. marts 2021

Arbejdet med at få rejst en kæmpetrold af kunstneren Thomas Dambo fortsætter.

Lokale Anette Haughøj, der bor tæt på musikskolen i Lillerød, har for nylig fået en bekræftende tilbagemelding fra Allerød Kommune på, at det nok skal gå i orden med en byggetilladelse til trolden, der skal stå et sted i Ravnsholt Skov.

"Fra kommunen lyder meldingen, at jeg skal lidt længere i processen, før der laves en reel byggetilladelse, men at de ikke kan se nogle problemer heri, da Naturstyrelsen er indforstået med idéen," fortæller Anette Haugshøj.

Også byrådet i Allerød bakker op. I december sidste år vedtog politikerne således at afsætte 20.000 kroner om året fra 2023 til vedligeholdelse af trolden. Hvis den kommer. For det er nu op til Anette Haughøj at finde finasieringen, og med en lovning på byggetilladelse, er det nu "bare" det, der mangler.

Ingen huller i osten "Jeg skal nu til at sende en ansøgning til Civilstyrelsen om at få tilladelse til at starte en indsamling. Jeg har ikke prøvet det før, så jeg er i gang med at sætte mig ind i det. Men det skal nok lade sig gøre. Hvis man kun ser huller i osten, sker der aldrig noget," siger hun.

Hun håber på at kunne indsamle op mod en halv million kroner.

"Jeg skal minimum op på 300.000 kroner plus moms for at få en synlig trold. Og jeg skal op omkring 400.000 kroner, før det bliver sjovt. Og det vil stadig kun give en lille trold, så jo flere penge, jo sjovere," siger hun.

Hun tænker at søge fonde og puljer og har blandt andet lige søgt en mindre pulje i Allerød Kommune, men hun er heller ikke bleg for at stemme dørklokker.

"Jeg må jo i gang med at lave en indsamling i byen. Måske er der også nogle handelsdrivende, der vil være med og f.eks. donere noget mad til arbejderne i de cirka ti dage, der tager at opføre trolden. Forhåbentlig kan jeg også bringe nogle af Allerøds borgere i spil til at komme og bygge den," siger hun.

Ved Vestre Hus Thomas Dambos kæmpetrolde står flere steder i Danmark - og i verden. De er bygget af genbrugstræ. Hun har været i kontakt med kunstneren, og for ham handler det kun om, hvornår han har hul i kalenderen. På den baggrund håber hun, at en trold kan blive bygget i slutningen af året eller i starten af 2022.

Anette Haughøj forestiller sig, at trolden skal stå i nærheden af Vestre Hus.

"Jeg så, at de i Hvidovre (hvor der også er en trold, red.) havde et godt sammenspil mellem deres trold og det lokale naturcenter, så derfor tænker jeg, at det giver god mening at placere den i nærheden af Vestre Hus," siger hun og fortsætter:

"Ideen kom efter at have set troldene, og hvordan det er en rigtig god måde at komme ud i naturen på og drive folk hen til særlige områder. Jeg synes, vi mangler et eller andet form for vartegn i Allerød, og så blev jeg inspireret af den sjove ide, som samtidig er et kunstværk. Jeg synes vi har det flotteste sted til at få en trold," siger Anette Haughøj.