Allerød passer på hinanden - fortæl os hvordan

Små ændringer i gadebilledet viser, at corona-situationen tages alvorligt i Allerød. Og på Facebook deles både bekymringer og tiltag for at passe på hinanden.

I Lillerød bymidte ser alt på overfladen ud til at være, som det plejer på en lørdag ved middagstid. Og så alligevel ikke.

For selv om der er mennesker både på gaden og i butikkerne, så er der små ting, som markerer, at der er forskel på bymidten, som den var, før corona-krisen og nu. Og som viser, at Allerød passer på hinanden, præcis som politikere og myndigheder har opfordret til.

Ud fra Kvickly kommer en pige på rulleskøjter. Hun ruller hen til sin mor, der står ved sin cykel. Klar med håndspritten, som pigen får en portion af på hænderne, inden de begge bevæger sig videre ud i byen.

Et andet sted i gågaden er der en kvinde, som hoster, og husker at gøre det i albuen. Der er styr på sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Det fremgår også af skiltene i flere af butikkernes indgangspartier.

Hos Danske Bank på M.D. Madsensvej oplyses det både på dansk og engelsk, at banken har begrænset ekspedition.

»Vi passer godt på hinanden og vores kunder. Vi lukker kun få kunder ind ad gangen og henviser til vores pengeautomater, mobil- og netbank. Du kan holde møde med os online eller på telefonen«, står der blandt andet.

Hos frisøren Cosco Hair har de sat et skilt i døren, hvor de beder kunderne om at spritte hænderne af, inden de kommer ind ad døren.

Der er også enkelte butikker, der holder helt lukket. For eksempel byens nye kaffebar Bar' Kaffe, der allerede torsdag besluttede sig for at give de avancerede kaffemaskiner og mælkeskummeren en pause.

»Som I ved, har vi sat hensyn over økonomi og valgt at lukke kaffebaren. Det vil vi benytte til at få styr på nogle at de ting, vi ikke nåede inden vores åbning i juni sidste år. Det skal ikke være en hemmelighed, at der er utroligt tomt og stille i kaffebaren, og at vi savner jeres besøg. Men vi vender stærkt tilbage. Så indtil videre har vi lukket frem til søndag den 22. marts«, har kaffebarens ejer Bo Machholm skrevet i et opslag på Facebook.

Også på de sociale medier ser man i det hele taget tydeligt, at der blandt borgerne er et ønske om at passe på hinanden. Og mange opfordrer til at bakke de lokale butikker op netop nu.

»Lad os bakke op om vores lokale forretningsdrivende, så de også er der, når virus er drevet over. Det forpligter at have mulighed, grib denne forpligtelse. Skomager, indkøb, tøj, restauranter, vin, løbesko og gaver (selvom de måske først skal gives om en måneds tid - spørg eventuelt om forlænget byttefrist). Kom nu Allerød, vi skal bruge pengene lokalt og særligt i denne tid, skriver Thomas Willumsen for eksempel.

Der er også dukket lokale hjælpegrupper op, hvor mange tilbyder hjælp til indkøb og andre ting, der kan være svære for personer i risikogruppen.

Initiativerne og idéerne er mange.

Har du fået en god ide til, hvordan du kan hjælpe andre i en svær situation? Har du lyst til at dele, hvordan du underviser ungerne derhjemme, samtidig med at du også passer arbejdet fra hjemmematriklen? Eller noget helt tredje, som er en direkte konsekvens af den nye corona-virkelighed?

