Allerød lander i top-fire for boligsalg

"2020 har været et fantastisk år for boligmarkedet. For det første er det i sig selv bemærkelsesværdigt, at der i et år med corona har været så stor tro på markedet, at køberne har handlet så meget. For det andet var 2019 også rekordår, og det sætter 2020-salget i perspektiv. For rekorden er ikke bare slået. Den er slået med mere end en femtedel," siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos boligsiden.dk, i en pressemeddelelse.