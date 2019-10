Borgmester Karsten Längerich (V) underskriver partnerskabsaftalen, mens formanden for Kræftens Bekæmpelses lokalforening, Henrik Holck Skov ser til. På den anden side af borgmesteren er det rektor på Allerød Gymnasium Kirsten Schiellerup. Derudover deltog repræsentanter for elevrådet i seancen. Foto: Allerød Kommune

Allerød kvitter smøgerne

Allerød - 28. oktober 2019 kl. 21:19 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Færre børn og unge skal begynde at ryge. Det er hovedformålet med Røgfri Fremtid, som Allerød Kommune har indgået partnerskab med Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden om.

Også Allerød Gymnasium har meldt sig på banen i bestræbelserne på at mindske antallet af unge, som begynder at ryge. Og derfor blev partnerskaberne markeret ved en seance på Allerød Gymnasium, hvor alle parter underskrev aftalen.

- Rygning er den risikofaktor, der er skyld i flest tilfælde af kræft og er samtidig skyld i mange andre sygdomme. Allerød Kommune har gennem mange år arbejdet med at forebygge rygning og hjulpet borgere med at kvitte tobakken. At vi er blevet partnere i Røgfri Fremtid understreger denne indsats, og det er især min forhåbning, at færre børn og unge begynder at ryge. For vi ved, at det har store konsekvenser for deres sundhed og trivsel, sagde borgmester Karsten Längerich i den forbindelse.

Allerød Kommune er i forvejen en røgfri arbejdsplads og har ligeledes røgfri skoletid, og dermed har kommunen længe haft et mål om at bekæmpe rygning.

- Kommunens sundhedsplejersker og SSP arbejder målrettet på at forebygge, oplyse og hjælpe børn og unge til en røgfri fremtid. Men det handler også om samarbejde. Hvis vi for alvor skal rykke mod en røgfri fremtid for de kommende generationer, er det vigtigt, at kommunens virksomheder, foreninger og institutioner hver især gør, hvad de kan, siger Karsten Längerich.

Som partner i Røgfri Fremtid får kommunen og Allerød Gymnasium adgang til den nyeste viden og resultater, der kan understøtte det arbejde, som allerede er i gang for at sikre en sund hverdag for kommunens borgere.

Formanden for Kræftens Bekæmpelses lokalforening Henrik Holck Skov, der også deltog i underskriftsseancen, er meget glad for partnerskabsaftalen.

- Det er glædeligt, at der med dette initiativ kommer endnu mere fokus på området. Vi ser desværre hver dag unge, som ryger. Videnskaben siger os, at hver dag begynder 40 børn og unge at ryge, og vi ved fra forskningen, at otte ud af 10 rygere begynder, inden de fylder 18 år. Og der er ingen grund til at tro, at det ændrer sig, medmindre vi selv ændrer noget. Derfor glæder det os, at kommunen og gymnasiet slår kræfterne sammen og samarbejder om at få færre børn og unge til at gribe ud efter cigaretterne, siger han.

Allerød Gymnasiums rektor Kirsten Schiellerup fortæller, at gymnasiet går helhjertet ind i projektet.

- Det er en stor udfordring, og der er ingen enkle løsninger. Vi ved, at mange unge også ender med at fortryde, at de begyndte. Nu kan vi gennem oplysning og samarbejde sørge for at hjælpe de selvsamme unge. Det er jeg meget tilfreds med, siger hun.