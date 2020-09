Smittetrykket stiger i Allerød, der nu har 129 smittede per 100.000 indbyggere. Foto: Kenn Thomsen

Allerød har nu flest smittede i Nordsjælland

Da Statens Serum Institut onsdag eftermiddag offentliggjorde de seneste nøgletal i forbindelse med coronasmitte og covid-19, figurerede Allerød Kommune med 33 smittede borgere de seneste syv dage. Det giver et incidenstal på 129. Det vil sige 129 smittede per 100.000 indbyggere.

Det placerer Allerød på niendepladsen i opgørelsen over, hvilke kommuner, der er hårdest ramt af smitte. Kun overgået af en række vestegnskommuner samt Brønderslev og Fredericia.

Samtidig placerer tallene Allerød som den kommune i Nordsjælland, der indenfor de sidste syv dage har haft den suverænt højeste forekomst af smittede med covid-19. Således er de nordsjællandske kommuner, der kommer tættest på, Egedal med et incidenstal på 79 og Rudersdal med 66.

Nabokommunen Hillerød har 37 smittede per 100.000 indbyggere. I Furesø er det 44, i Fredensborg 42 og Hørsholm 65. Helsingør Kommune har 38 smittede per 100.000 indbyggere og Gribskov 37, mens Halsnæs er helt nede på 19.

Allerød Kommune vidste sent onsdag eftermiddag endnu ikke, om de nye tal giver anledning til nye tiltag i kommunen. Men kommunen er i daglig kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed og vil melde ud i det øjeblik, der måtte ske ændringer.

I mellemtiden appellerer borgmester Karsten Längerich (V) til borgerne om at stå sammen for at få bugt med smittetrykket.