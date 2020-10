Se billedserie Udover selv at få noget ud af det er der blandt deltagerne også en stor lyst til at hjælpe andre kvinder på vej. Foto: Kim Rasmussen

Allerød har fået iværksætternetværk for kvinder

Allerød - 15. oktober 2020 kl. 11:57 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Det er fyraften, og hele det ene hjørne af rummelige Cafe Iso i Lillerød er fyldt. Der er møde i et nyopstartet iværksætternetværk for Allerød og omegn, der har det særlige kendetegn, at alle deltagerne er kvinder. I dag er der mødt ni deltagere op. Langt de fleste af dem driver enkeltmandsvirksomheder, der har så forskellige forretningskoncepter som ansigtsmaling, regnskabsassistance og bisidning for patienter.

Initiativtager til det gratis netværk er Anette Cordes, der gennem Cordes Cooperate tilbyder at løse blandt andet sekretær-, hr- og eventopgaver for små og mellemstore virksomheder. Hun fortæller, at netværket faktisk ikke var tænkt som et kvindenetværk.

- Men det var det, der var efterspørgsel på. Derfor blev udgangspunktet kvinder, der hjælper kvinder, fortæller hun.

Netop det, at kunne være med til at hjælpe andre kvinder, er noget af det, der har fået Karina Helbo til at komme. Hun driver på fjerde år Helbo Consulting, der tilbyder regnskabsassistance til virksomheder.

- Jeg har noget ekspertise inden for økonomi, og jeg finder muligheden for at hjælpe nogle af de kvinder, der sidder her, motiverende, siger hun.

Om hvorfor det tiltaler hende med et kvindenetværk, siger hun følgende:

- Jeg tror, at kvinder nogle gange kan være tilbageholdende, hvis der sidder mænd med, fordi mænd buldrer, hvilket kan gøre det svært for nogle kvinder at snakke frit, siger Karina Helbo.

Kan spejle sig selv Anette Cordes startede netværket, fordi hun savnede at være med i et netværk samtidig med, at hun ikke havde så mange midler efter at have brugt rigtig mange penge på sin virksomhed. Det er tredje gang, de mødes, og Anette Cordes mener allerede at have fået meget ud af det.

- Den der følelse af at sidde med noget, der er svært, og så finde ud af, at der er mange, der sidder med de samme udfordringer. Det er meget givende, siger hun.

For Karina Helbo er der flere konkrete fordele for hende ved at deltage i netværket.

- Lige nu har jeg de kunder, jeg skal have, men på et tidspunkt skal jeg måske ud og sælge mig selv. Det er noget, jeg har svært ved, og her kan netværket helt sikkert give mig inspiration. Derudover skal min hjemmeside nok tunes på et tidspunkt, og der kan jeg også få hjælp. Til sidst tiltaler det mig ikke mindst, at det er et lokalt netværk. Det er mere intimt, siger Karina Helbo.

Netværket mødes en gang om måneden. På møderne holder forskellige personer oplæg, og kvindegruppen har netop siddet og planlagt indslag helt ind i det nye år.