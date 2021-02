Se billedserie Den danske virksomhed DPA Microphones med hovedkontor i Allerød bliver nu hædret for deres miniaturekuglemikrofoner, der bruges ved mange store filmproduktioner. Pressefoto

Allerød-firmas mikrofoner får en Oscar

To medarbejdere fra DPA Microphones får lørdag 13. februar tildelt en pris for deres innovative miniatureknaphulsmikrofoner

Den danske virksomhed DPA Microphones, der har hovedkontor i Allerød, modtager om få dage, 13. februar, en sjælden stor hæder fra amerikanske Academy of Motion Pictures Arts and Sciences.

Og den forening er ikke hvem som helst. Academy of Motion Pictures Arts and Sciences and Sciences er også kendt for at hylde folk i og bag filmindustrien i form af de kendte Oscar-statuetter.

På Oscars-hjemmesiden kan man 13. februar kl. 22 opleve, at DPA Microphones' tidligere medgrundlægger Jens-Jørn Stokholm og nuværende udviklingschef Ole Moesmann bliver tildelt Academy of Motion Picture Arts and Sciences' pris for teknisk præstation for den innovative udvikling inden for højtydende miniatureknaphulsmikrofoner.

Det, som de to har opnået, er blandt de 17 videnskabelige og teknologiske præstationer, der tildeles priser ved en virtuel uddeling.

Bruges i store film Akademiets priser for videnskabelige og teknologiske præstationer tildeles dem, hvis opdagelser og innovationer har bidraget til film på en væsentlig og vedvarende måde.

DPA's miniaturekuglemikrofon blev oprindelig udviklet af Stokholm i 1996 og er siden udvidet til en komplet produktserie for lyddesignere og filmlydteknikere.

DPA's miniaturemikrofoner anvendes ved optagelser af store biograffilm og tv-serier hvert eneste år. Blandt andet kan nævnes 'Spiderman - Homecoming', 'Mission: Impossible - Fallout', 'Dora and the Lost City of Gold' og 'Altitude'.

Produkterne er også blevet brugt til optagelserne af 'True Memoirs of an International Assassin', 'Alien: Covenant', 'Lucy', 'Mad Max: Fury Road', 'Guardians of the Galaxy' og mange andre.

Begyndte med høreapparater Jens-Jørn Stokholm er ekspert inden for miniatureudgaver af elektroniske og elektro-mekaniske enheder og begyndte med at udvikle teknologien bag miniaturemikrofoner til høreapparatbranchen.

Senere gik han og kompagnonen Dan Ingemann Jensen, sammen med medgrundlæggerne af DPA Microphones, Ole Brøsted Sørensen og Morten Støve, om at udvikle en miniaturemikrofon til den professionelle lydindustri baseret på hans originale teknologi til høreapparater.

"Jeg vil gerne udtrykke min oprigtige taknemmelighed overfor akademiet for denne store ære," udtaler Jens-Jørn Stokholm i en pressemeddelelse fra DPA Microphones.

"DPA's miniatureteknologi har længe været en af de bedrifter, vi er mest stolte af, og jeg er så glad for, at den nu bliver anerkendt af en så enestående organisationen inden for vores branche. Jeg er begejstret over at kunne dele denne pris med Ole Moesmann og hvert eneste medlem af DPA, og jeg er spændt på, hvad fremtiden vil bringe for DPA," fortsætter han.

Ole Moesmann, som tidligere arbejdede under Jens-Jørn Stokholm, kom først til DPA for at arbejde på et universitetsprojekt med fokus på brug af interferensrørsteknologi til forbedring af retningsbestemmelse.

Med mere end et årti under Stokholms vejledning var Moesmann i stand til at få førstehåndsviden om DPA's teknologi inden for miniaturemikrofoner og sikre, at alle fremtidige mikrofoner ville blive opbygget omkring designet fra den oprindelige miniaturemikrofon.

I løbet af sin tid hos DPA har Moesmann bidraget til udviklingen af alle DPA-miniaturemikrofoner, i det store og hele baseret på sin forskning i interferensrørsteknologi.

Produktion i Danmark

DPA Microphones primære produktion foregår stadig på virksomhedens fabrik i Danmark.

Man kan læse mere om virksomheden på www.dpamicrophones.com. jesl

