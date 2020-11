Allerød Kommune er god til at få kvinder med ikke-vestlig baggrund i uddannelse og arbejde. Foto: Jens Berg Thomsen Foto: Picasa

Allerød får flest kvinder i beskæftigelse

Allerød - 24. november 2020 kl. 13:38 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Social- og Indenrigsministeriet har offentliggjort en undersøgelse af kommunernes evne til at få kvinder med ikke-vestlig baggrund ud på arbejdsmarkedet. Analysen undersøger blandt andet hvor mange, der er i job eller uddannelse, og i forhold til det klarer Allerød sig rigtig godt. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

»Helt konkret har Allerød Kommune den højeste andel i job eller uddannelse med hele 80 procent. Til sammenligning er gennemsnittet på landsplan kun omkring 60 procent. De kvinder, som analysen er baseret på, er mellem 30 og 64 år, de har opholdt sig i Danmark i mindst 10 år og er tidligst kommet hertil som 18-årige«, lyder det blandt andet.

- At have et arbejde er den bedste måde at lære dansk på og lære om det danske samfunds kultur og værdier på. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi i Allerød virkelig formår at integrere de her kvinder, som oftest er svære at få ud på arbejdsmarkedet udtaler borgmester Karsten Längerich (V) i den forbindelse og uddyber:

- I Allerød arbejder vi for at udvikle og skræddersy kvindernes kompetencer, så de kan lykkes med den virksomhedsrettede aktivering. Vi tilbyder også mentorstøtte til både virksomhederne og kvinderne og lader samtidig virksomhederne selv undervise i for eksempel it.

Tæt samarbejde

Allerød Kommune har siden 2016 haft en klar retning for kommunens indsats for beskæftigelse.

Kommunen har etableret sin egen uddannelse, Allerød Uddannelsen, som handler om danskuddannelse, faglige kompetencer, jobsøgning og indføring i Allerøds lokalsamfund.

En andel del af indsatsen handler om at have et tæt samarbejde med virksomhederne i Allerød.

Om det siger Jesper Holdflod Pallesen (S), der er formand for kommunens Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalg:

- Først og fremmest er vigtigt, at kvinderne får et job. Men det er mindst lige så vigtigt, at de med jobbet også får nye kompetencer og ikke mindst bliver bedre til at tale dansk. Derfor indgår vi konkrete aftaler med virksomhederne om at udvikle kvindernes faglige og sproglige kompetencer i arbejdet. På den måde bliver kvinderne langt bedre rustet til at begå sig på arbejdsmarkedet. På lige fod med alle andre.