Se billedserie 27 procent af alle husstande i Allerød Kommune er tilmeldt Nabohjælp-ordningen. Det er den højeste andel i hele landet.

Send til din ven. X Artiklen: Allerød er Danmarksmester i nabohjælp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Allerød er Danmarksmester i nabohjælp

Allerød - 30. maj 2018 kl. 05:26 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Allerød Kommune er 27 procent af husstandene tilmeldt Nabohjælp. Det er Danmarksrekord, og lokale ildsjæle har en stor del af æren, mener politiet.

Man skal ikke lede længe for at finde en postkasse i Allerød med det røde nabohjælp-klistermærke. For i Allerød Kommune har 2763 husstande tilmeldt sig Det Kriminalpræventive Råd og TrygFondens ordning, og det svarer til 27 procent af alle husstande i kommunen. Det viser en optælling, som Det Kriminalpræventive Råd har lavet.

Dermed indtager Allerød en ret markant førsteplads på listen over kommuner med den højeste andel af officielle nabohjælpere i Danmark. For der er pæn afstand ned til andenpladsen, som besættes af Furesø Kommune med 20 procent, oplyser rådet i en pressemeddelelse.

Optællingen viser, at Nordsjælland i det hele taget er stærkt repræsenteret på listen. En del af forklaringen på det er, at nordsjællænderne generelt har været plaget af indbrud, og at politiet har fokus på forebyggelse.

Men borgerne selv har også en stor del af æren, siger Helge Tang Holbek, der er politiinspektør ved Nordsjællands Politi.

- Det er en kombination af et godt samarbejde kommunen og politiet imellem og så nogle lokale ildsjæle, der har sørget for at sætte en masse nabohjælpsaktiviteter i gang. For eksempel tryghedsvandringer og mere eller mindre organiseret hundeluftning, så man kommer godt rundt i sit kvarter. Vi har fra politiets side holdt en del borgermøder i kommunen, både store og små, og vi har været godt omkring. Samtidig er Nordsjælland plaget af indbrud, og derfor har borgerne nok også været mere opmærksomme på de muligheder der er for at vende den udvikling«, siger han.

En af de ildsjæle, som har været med til at udbrede kendskabet til nabohjælp-ordningen, er Gitte Damgård. Hun oplevede i sin tid som nytilflytter og højgravid at komme hjem til sit hus, mens indbrudstyvene stadig var i aktion.

Det var en oplevelse, som satte sig i hende, og da Blovstrød, hvor hun bor, senere blev ramt af en indbrudsbølge, fik hun nok.

- Jeg blev simpelthen vred over, at vi ikke havde ejerskab over vores eget område og ikke kunne have det i fred. Jeg ville gerne vise, at her er det os, der bestemmer, siger Gitte Damgård, der oprettede facebookgrupperne »Sikker i Blovstrød« og »Sikker i Allerød Kommune«.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag.