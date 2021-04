Allerød har som frikommune arbejdet under overskriften Én borger - Én plan. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Allerød efter frikommuneforsøg: Det hænger mere sammen

Allerød - 09. april 2021 kl. 19:31

"Jeg er ikke blevet kastet rundt i systemet"

Sådan siger Tine, om hendes nuværende forløb i Allerød Kommune. Tine har gennem hele forløbet følt en sammenhæng i indsatsen. (Navnet Tine er et pseudonym, da borgeren har ønsket at være anonym, red.)

Det er ikke tilfældigt at borgeren føler sådan. Siden 2017 har Allerød Kommune nemlig, sammen med otte andre kommuner, arbejdet som frikommune under overskriften: Én borger - Én plan. Helt konkret betyder det, at kommunen har været fritaget for bestemte regler, som borgere med komplekse udfordringer typisk støder på. Den ændrede struktur i kommunens arbejdsgange viser nu at have skabt stor værdi for de borgere, der har deltaget i forsøget.

"Jeg fik hurtigt den rigtige hjælp af kompetente medarbejdere. Jeg er ikke blevet kastet rundt i systemet, men er blevet holdt i hånden. Min mentor (plankoordinator. red.) har gjort, at der har været ro på i min hverdag. Jeg har været stabil i mit praktikforløb takket være et meningsfuldt formål og en opfølgning med min mentor hele tiden", siger Tine i en pressemeddelelse fra Allerød Kommune. Hun siger videre:

"Før i tiden, eller da jeg var i en anden kommune, blev jeg aldrig målt på, hvor jeg var i mit forløb, men startede hele tiden forfra. Nu har jeg en plan, der er tilpasset mine behov. For eksempel, hvis jeg nu og her har svært ved at få tømt opvaskemaskinen, er det dét, vi tager fat på. Hvis der er en anden praktisk ting, er det dét, vi tager fat på. Dét, der fylder, får jeg hjælp til. Og vi "ryster hatten", hvis det ikke fungerer. Jeg skal ikke starte forfra hver gang".

Plankoordinatoren som permanent løsning Allerød Kommune arbejder ud fra, at hver borger har en plankoordinator, der er borgerens indgang til kommunen, og som sørger for at kordinere på tværs af organisations afdelinger samt med eventuelle eksterne partnere.

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - har netop gennemført en omfattende evaluering af kommunernes frikommuneforsøg og konkluderer blandt andet, at én sammenhængende plan på tværs af kommunale områder giver udsatte borgere et bedre samarbejde med kommunen.

"I Allerød er vi lykkedes med at give udsatte borgere en mere individuel og sammenhængende indsats, og det er jeg rigtig glad for. Det skyldes blandt andet, at fritagelser fra paragraffer har skabt større handlekraft i kommunen - som understøtter borgerens egen handlekraft," siger borgmester Karsten Längerich oven på evalueringen fra VIVE.

Plankoordinatoren er efter frikommuneforsøget blevet en fast del af måden, kommunen arbejder på i samarbejdet med borgere med komplekse udfordringer. VIVEs evaluering viser, at Allerøds frikommuneforsøg har haft en positiv effekt på borgerens oplevelse af forløbet, det tværgående samarbejde, og at det har effektiviseret tilrettelæggelsen af indsatsen.

"Vi opnår en både bedre og mere helhedsorienteret indsats i de forløb, hvor der er en plankoordinator med. Det er jeg ganske enkelt super godt tilfreds med, også fordi vi på den måde gør livet lettere og mere overskueligt for en gruppe af borgere, som ofte har en svær tid med mange krævende udfordringer," siger Jesper Holdflod Pallesen, der er formand for sundhed-, velfærd-, og beskæftigelsesudvalget.

Erfaringerne fra frikommuneforsøget er i høj grad indarbejdet i lovgivningen, hvilket gør det muligt, at fortsætte arbejdet med helhedsorienterede og udvikle disse yderligere, skriver altså Allerød Kommune.Jk