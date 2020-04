Jesper Holdflod Pallesen kan godt forstå, at beboere og pårørende er kede af besøgsforbuddet. Men han mener, det er nødvendigt af hensyn til beboernes sikkerhed. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Allerød beholder strikse regler på plejehjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Allerød beholder strikse regler på plejehjem

Allerød - 23. april 2020 kl. 13:51 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Modsætningen imellem plejehjemsbeboernes sikkerhed på den ene side og livskvalitet på den anden side er et svært dilemma, erkender udvalgsformand.

Som formand for Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget har Jesper Holdflod Pallesen (S) både hørt og set spørgsmålene om, hvorvidt det absolutte besøgsforbud på kommunens plejecentre bliver administreret for restriktivt, og om det ikke er muligt at åbne lidt op.

Og han er bevidst om, at der er et dilemma indbygget i beslutningen om helt at forbyde besøg, også udendørs. Men for nu bliver den stramme kurs fastholdt i Allerød Kommune.

- Vi har et dilemma imellem borgernes sikkerhed på den ene side og deres livskvalitet på den anden side. I Allerød har vi helt klart valgt at lægge os i den side, hvor vi tager sundhedsstyrelsens henstillinger meget alvorligt og prioriterer sikkerheden højest, så vi ikke får smitte ind på plejecentrene. For kommer det først ind der, kan det blive rigtig alvorligt, siger Jesper Holdflod Pallesen, der understreger, at den linje både er en forvaltningsbeslutning og en politisk beslutning.

- Forvaltningens vurdering af det her har været at følge alle anbefalinger. Ingen steder er det jo tilladt at komme indendørs på plejecentrene. Vi kunne vælge at sige, at man godt må komme ind på matriklen, men det har vi valgt ikke at gøre for at sikre liv. Den beslutning bakker vi i udvalget op om at fastholde. Det ulykkelige ville jo være, at der så ved et uheld kom smitte ind til beboere og de ansatte, og det vil vi ikke risikere. For når vi træffer et valg, er det ikke kun for den enkelte beboer og den enkelte familie, det er også for alle de andre beboere på plejehjemmet og de ansatte. Så det er ikke et individuelt valg, vi træffer, det er kollektivt valg. Vi skal træffe et valg, som vi kan stå inde for for alle borgere, siger han.

En anden konsekvens af corona-situationen er, at alle aktiviteter på plejehjemmene er sat på hold. Kombineret med at beboerne ikke kan få besøg af deres familie, er det en rigtig skidt situation for blandt andet de demente. Der påvirker deres tilstand i en negativ retning, erkender udvalgsformanden.

- Det er en rigtig træls situation, den har bare ikke noget godt i sig. Hvis vi skal have frivillige ind på plejecentrene igen til at lave aktiviteter, så har man igen en ny åbning for smitte. Så det er bare et ulykkelig situation, der har en masse af de her negative konsekvenser, som den pårørende beskriver. Men alligevel er det den reaktion, vi i situationen synes er bedst. Beboere og pårørende må have tålmodighed lidt endnu. Plejehjemmene er bare der, hvor man er mest udsat, og hvor vi derfor også er mest forsigtige, siger han.