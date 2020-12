Allerød bedst til at få indvandrerkvinder i arbejde

Hun gør endvidere opmærksom på, at Allerød Kommune klarer det relativt godt i forhold til andre kommuner udover det, at vi har den højeste antal kvinder i arbejde/uddannelse. Her henviser hun til det, de kalder benchmarkindikatoren, der for Allerøds vedkommende er på fem procent.