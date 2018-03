Farum Fjernvarme har købt en grund på det nye erhvervsområde ved Farremosen, hvor planen er at bygge et biomasse-anlæg. Men alt tyder på, at Allerød Kommune afviser ansøgningen. Foto: Allan Nørregaard

Allerød afviser biomasseanlæg

Allerød - 16. marts 2018 kl. 05:57 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Farum Fjernvarmes drøm om at opføre et biomasseanlæg ved Farremosen kan ikke føres ud i livet. I hvert fald ikke på det foreliggende grundlag. Allerød Kommune afviser projektet, blandt andet ud fra en vurdering om, at det vil give et samfundsøkonomisk underskud samt et overforbrug af energi.

Farum Fjernvarme bad i juni sidste år Allerød Kommune om at tage stilling til forslaget om at etablere det nye biomassebaserede fjernvarmeværk med en kapacitet på 16 MW. Ifølge anmodningen er formålet med projektet at reducere og erstatte varmeproduktionen fra Farum Fjernvarmes eksisterende naturgaskedler.

Ikke samfundsøkonomisk Byrådet skal godkende det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, og det er projektet fra Farum Fjernvarme ikke, mener forvaltningen. Projektet lægger blandt andet op til 50 procents forsyning fra egne kedler og 50 procents køb af varme fra Hillerød Forsynings biomassebaserede kraftvarmeværk.

Men den mest rentable model for samfundsøkonomien er ifølge forvaltningen et scenarie med 50 procent affaldsbaseret fjernvarme og 50 procent naturgasbaseret fjernvarme. Den model ville give en gevinst på 88,3 millioner kroner i forhold til biomasse-projektet fra Farum Fjernvarme, lyder vurderingen.

En anden vægtig årsag til afvisningen er, at projektet ifølge forvaltningens vurdering vil medføre en udvidelse af produktionskapaciteten, selvom Farum Fjernvarme oplyser, at formålet med projektet er at reducere og erstatte nuværende varmeproduktionen på Farum Fjernvarmes naturgaskedler.

Faktisk mener forvaltningen, at projektet vil give en udvidelse af kapaciteten på op mod 100 procent, hvorefter der samlet vil være kapacitet til at producere op mod 200 procent af varmebehovet.

Blandt andet af de to årsager er det vurderingen, at byrådet ikke har hjemmel til at godkende projektet. Og der er tale om en myndighedsbeslutning, understreger formanden for Teknik-, Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget, Miki Dam Larsen (S).

Dermed er der ikke meget at komme efter rent politisk, mener han.

- Det, der ligger til grund for vurderingen, er, at for at få en godkendelse skal det være en samfundsøkonomisk rentabel model. Det må ikke blive dyrere for forbrugerne, simpelthen. Og vi skal heller ikke skabe overforbrug. Og sådan som de har udformet deres ansøgning, er de to kriterier ikke opfyldt. Deres videre muligheder er nu, at de kan klage til Energiklagenævnet eller komme med et nyt projekt, siger udvalgsformanden.

