Allerød Linedance tilbage i Centerhallen

Allerød Linedance fik godt nok stillet lokaler til rådighed på Lynge Skole i stedet for Centerhallen, men da lokalerne på Lynge Skole ikke har været til rådighed på klubbens "normale" dansedage, blev det nødvendigt at flytte nogle af danseholdene til andre ugedage.

"Det har så desværre medført, at flere medlemmer har meldt sig ud, da de ikke har kunne deltage på de ændrede dage eller ikke har haft mulighed for at komme med offentlig transport til Lynge.

Allerød Linedance havde fem års fødselsdag den 25. september 2021 og havde glædet sig til at fejre det med et brag af en fest. Desværre har det ikke været muligt på grund af de lokalemæssige udfordringer, men klubben ser frem til at kunne fejre fødselsdagen på et senere tidspunkt", siger Hanne Schmidt, der er medlem af bestyrelsen i Allerød Linedance.

Klubben har heller ikke haft mulighed for at afholde introdag for nye dansere i forbindelse med sæsonstarten, men da det nu er blevet muligt at benytte Centerhallen igen, så inviteres alle nu til en lettere forsinket introdag.

Det sker mandag den 11. oktober klokken 18.00, hvor alle, der godt kunne tænke sig at se og prøve linedance, er velkomne.

"Så kom glad og få en snak med os. Vi sørger for kaffe og kage, og du får mulighed for at prøve at danse med på et absolut begynderniveau. Selvom sæsonen er startet op, skal du ikke tøve med at møde op som ny danser. Vi vil sørge for at etablere særlig undervisning for nye dansere", siger formanden for Allerød Linedance, Michelle Bertelsen.

Allerød Linedance henviser i øvrigt til deres hjemmeside www.alleroedlinedance.dk, hvor der er mulighed for at læse om de forskellige hold, se billeder og meget mere.