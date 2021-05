Børnesager på Center Sandholm bunder i "forfærdelige skæbner" på stedet, sagde borgmesteren på seneste byrådsmøde. Sagerne betyder også, at Allerød Kommune bruger tre årsværk, og at merforbruget er på omkring 1,1 millioner kroner. Foto: Jens Berg Thomsen

Allerød Kommune bruger tre fuldtidsstillinger på børnesager fra Center Sandholm

Blandt andet 28 anbringelser giver ekstra udgifter. "Forfærdelige skæbner," lød det blandt andet fra borgmester Karsten Längerich (V)

Allerød - 12. maj 2021 kl. 07:01 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

233 underretninger og 28 gennemførte anbringelsessager med børn i Center Sandholm koster Allerød Kommune mange penge. Det diskuterede byrådet på sit seneste møde.

Børneudvalgsformand Nikolaj Rachdi Bührmann (SF), der fremlagde sagen, fortalte, at kommunen nu bruger tre årsværk i forvaltningen på sagerne, og at det fører til et merforbrug på omkring 1,1 millioner kroner i forhold til kommunens budget.

"Kommunen er forpligtet til at føre det forberedende sagsarbejde," kunne han blandt andet konstatere.

Enhedslistens Rasmus Keis Neerbek:

"Det her burde diskuteres et helt andet sted end her," sagde han med henvisning til Christiansborg.

De konservatives Lars Bacher opfordrede byrådsmedlemmer på venstre side af den politiske skala til at tale med partifæller på Christiansborg.

"De røde partier bør tage fat i deres bagland om det her. Det er synd for alle. Det er vi vist alle enige om," sagde han.

Radikales Merete Them Kjølholm mente, at alle partier kunne tage fat i Christiansborg.

"Alle bør tage fat i deres bagland om det her. Det handler om børn," fremførte hun.

"Det er nogle forfærdelige skæbner i Center Sandholm, der gør dette udfald," konstaterede borgemester Karsten Längerich (V) og sagde også, at han mener, at staten bør kompensere Allerød Kommune for udgifterne.