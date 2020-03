Et nyt fællesskab ser dagens lys i Allerød Håndbold Klub, der er blevet optaget i LykkeLiga. Ligaen er et fristed for børn og unge med særlige behov. Det er den tidligere håndboldspiller Rikke Nielsen, der har taget initiativ til den. Foto: Allerød Håndbold Klub

Send til din ven. X Artiklen: Allerød Håndbold Klub søger spillere til sit nye LykkeLiga-hold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Allerød Håndbold Klub søger spillere til sit nye LykkeLiga-hold

Allerød - 01. marts 2020 kl. 07:50 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det nye årti byder på en stor nyhed for Allerød Håndbold Klub, idet den er kommet med i LykkeLigaen.

LykkeLiga er et initiativ, der blev startet af den tidligere landsholdsspiller Rikke Nielsen. Fundamentet for og formålet med LykkeLiga er at tilbyde børn og unge med særlige behov et fristed hvor man »bare« er håndboldspiller. Det handler ikke om diagnoser eller labels, men bare om samvær og håndbold.

- Vi er mega stolte over, at Rikke og LykkeLiga har optaget os i den eksklusive liga, og vi er nu på udkig efter spillere og cheftrænere. Holdet stiller op under navnet Allerød Heart Kids, og klubtrøjerne er allerede bestilt. Allerød Heart Kids optager alle, der er interesseret i at spille håndbold. Det er ikke kun for borgere i Allerød, men for alle uanset hvor de bor. Vi vil arbejde sammen med LykkeLiga i Ølstykke, som er det nærmeste hold, siger Peter Lilja der er formand for AHK.

Han er overvældet over den store interesse, der har været for projektet fra forældre og andre ildsjæle.

- Basalt set handler dette om at skabe frirum for børn med særlige behov. Vi glæder os til at tage imod de nye medlemmer og cheftrænere, siger han.

Åbent hus Rikke Nielsen har været i Allerød for at fortælle om LykkeLiga og dele anekdoter samt inspiration til, hvordan man kan komme i gang.

- Jeg glæder mig så meget til I kommer i gang i Allerød. Og jeg glæder mig til, at I bliver en del af vores fantastiske fællesskab i LykkeLiga. I vil aldrig fortryde det. Med det engagement, I har, bliver det ren verdensklasse, er jeg sikker på. Vi ses til LykkeCup, lyder hendes velkomsthilsen til AHK.

AHK holder Åbent Hus for interesserede medlemmer og deres forældre i Lillerødhallerne (Hal 2) både lørdag den 7. marts klokken 14.30 og lørdag den 21. marts samme tid. Ved den lejlighed kan man prøve kræfter med håndbolden, opleve en træning og få en snak med repræsentanter for klubben.