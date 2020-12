Allerød Håndbold Klubs U11-hold er trukket i trøjer med Sydbank-logo, efter banken har sponseret et større beløb til klubben. Foto: Sanne Moch

Send til din ven. X Artiklen: Allerød Håndbold Klub fik tiltrængt pengegave Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Allerød Håndbold Klub fik tiltrængt pengegave

Allerød - 29. december 2020 kl. 13:11 Kontakt redaktionen

donation Sydbank har sponsoreret et større beløb til Allerød Håndboldklub.

Pengene falder på et tørt sted, for når landet åbner igen efter de seneste covid-19 restriktioner, vil der være behov for at samle klubben på tværs af aldersgrupper til en række sociale arrangementer, skriver klubben i en pressemeddelelse.

"Vores foreningsliv har lidt under nedlukningerne, og da sammenhold er fundamentet for vores klub, vil vi bruge nogle af pengene på at få genetableret det gode sociale liv," siger formand for Allerød Håndbold Klub Peter Lilja i pressemeddelelsen.

Nye redskaber til træning

En del af pengene skal også bruges til nye redskaber til træningen, og fremover vil holdene spille i trøjer med Sydbank­logo.

Sydbank udlåner desuden et VEO-kamera til Allerød Håndbold Klub. Det intelligente kamerasystem kan filme en kamp uden at blive betjent af en person. Bagefter kan optagelserne bruges til at se kampene igennem for at finde frem til forbedringer. jesl