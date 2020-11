Allerød Gymnasium gik grønt

Hver dag i ugen var der fokus på forskellige 'grønne' aktiviteter som fx salg af bæredygtige kager, der var bagt med overskudsfrugt fra Netto og Rema for at undgå madspild. Der blev lavet boder med udbud af upcycled genbrugstøj, og der blev uddelt økologiske, veganske slikkepinde til alle de elever, der cyklede i skole.

"Fem Fede Dage" er blot én ud af mange grønne aktiviteter, som gymnasiets 26 elever store Grønne Råd har planlagt i arbejdet for at skabe et grønt gymnasium, hvor et øget fokus på klima og bæredygtighed skal indgå både i undervisningen i de forskellige fag, men også i det daglige liv på og uden for skolen.

Rådet arbejder for at opnå Friluftsrådets grønne flag i slutningen af skoleåret, så Allerød Gymnasium kan kalde sig 'grøn skole'.