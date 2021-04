Allerød Bio har fået ny formand. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Allerød Bios nye formand tror på ny biograf på Kulturtorvet

Allerød - 09. april 2021

Allerød Bio har efter to år fået ny formand, og han fastholder ønsket om en ny biograf placeret på Kulturtorvet.

Det er resultatet af den årlige generalforsamling hos Allerød Bios Venner, der blev holdt 28. marts - og i skyggen i af corona blev holdt online.

Her havde Lene Krogh valgt at trække sig som formand, og i stedet valgtes Stig Enevoldsen, der har været aktiv frivillig i biografen i to år - det seneste år i bestyrelsen.

"Lene Krogh har gjort et meget aktivt arbejde med at få placeret ideen om en ny biograf hos byrådet og i foreningen, og det arbejde vil jeg meget gerne fortsætte," siger den nyvalgte formand i en pressemeddelelse.

"Det vil være helt naturligt, at vi placeres på det kommende Kulturtorv. Jeg håber, at beslutningen bliver taget i den kommende tid, således at et nyt byråd fra 2022 kan arbejde videre med byggeplanerne," udtaler Stig Enevoldsen videre.

Måske genåbning 6. maj Men først og fremmest håber den nye formand at biografen snart får lov til at åbne igen. Her har man blikket stift rettet mod 6. maj, uden at man dog kender betingelserne for at åbne igen.

Allerød Bio er en foreningsbiograf, og udover de ca. 130 aktive frivillige er foreningen støttet af knap 400 husstandsmedlemmer via deres årlige kontingent.

Ved generalforsamlingen blev der også skiftet ud på en bestyrelsespost og på kassererposten. Lene Kroghs bestyrelsespost besættes fremover af Henriette Holmgaard og ny kasserer er Claus Madsen. jesl